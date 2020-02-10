有效预防肺炎，需正确洗手

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预防呼吸道传染病的措施中，个人卫生防护更加重要，如勤洗手。洗手是预防疾病传播的最有效方法之一。

正确的洗手方法是这样的：

首先，先用洁净的流动水打湿双手。

然后就是关键的“七步洗手法”了，大家一定要按步骤仔细洗手。第一步：洗手掌。用流水湿润双手，涂抹洗手液或肥皂，掌心相对，手指并拢相互揉搓。

第二步：洗手背侧指缝，手心对手背沿指缝相互揉搓，双手交换进行。

第三步：洗手掌侧指缝，掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓。

第四步：洗手指背部。弯曲各手指关节，半握拳把指背放在另一手掌心揉搓，双手交换进行。

第五步：洗拇指。一手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行。

第六步：洗指尖，弯曲各手指关节，把指尖合拢在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行。

第七步：洗手腕、手臂。揉搓手腕、手臂，双手交换进行。

重要的是，需要至少揉搓30秒，也就是大约哼两遍生日快乐歌的时间。因为如果洗手时间过短，可是不会完全奏效的！然后，用洁净流动水充分冲洗双手，再用干净毛巾或纸巾擦干，或在空气中晾干双手。

如果您无法用流动水洗手时，要使用手部消毒剂。虽然用流动水及肥皂或洗手液是最有效的，但条件不允许时，可用至少含60%酒精的消毒剂替代。消毒剂可快速减少手上的病原体，但不是对所有种类都有效，而且手太脏或太油腻时效果不好。要提醒大家的是，消毒剂需放置在儿童不可触及的位置，以免误服导致酒精中毒。具体清洁步骤为：将消毒剂挤在一只手的掌心，注意按照说明书的介绍采用正确用量。然后，双手互相揉搓，保证消毒剂覆盖双手所有部位，并一直揉搓至干燥，一般需要20秒。





（文中窍门来自刘*听友）