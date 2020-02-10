让皮肤焕发生机活力——韩国“Ultra V”公司

© Ultra V company

今天，就让我们一起聊一聊韩国企业是如何通过一些新想法来改变全球经济的。今天，我们将带领大家共同走进韩国“Ultra V”公司，这是一家高品质创新美容产品的领先提供商。让我们与公司首席执行官权汉镇（音译：권한진）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Ultra V”公司成立于2012年，成立不到10年就发展成为全球美容品牌。这一显著增长的大部分功劳应归功于可吸收缝合线材，即PDO聚二恶烷酮打造的材料。





随着年龄的增长，人们的皮肤容易下垂，皱纹变得更深。为了解决这个问题，人们可以使用提线进行处理，将无害的缝合线植入皮肤中提拉下垂的皮肤。这种疗法可以有效去除面部皱纹，实现改善皮肤的目的。当使用不可吸收的缝合线时，用户必须在伤口愈合后进行其他治疗，以去除缝合线。更糟糕的是，这个过程可能会有一些副作用，例如缝合线周围出现感染症状。韩国“Ultra V”公司的产品有效解决了这个缺点。2012年，该公司的PDO可吸收线获得了韩国食品药品监督管理局的最高安全认证。当时，还没有任何非手术的提拉疗法，但是公司开拓了“PDO提拉疗法”的新市场，这个市场无需手术就可以让皮肤焕发活力、更年轻。韩国“Ultra V”公司继续开发技术并推出新产品，新的可吸收缝合线效果可持续两年，这是世界上同类产品中持续时间最长的。权汉镇先生本人也是一名医生，他渴望进行这些新尝试。在韩国以外的其他国家，他被认为是享誉全球的抗衰老专家，并开发了抗氧化产品。





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艾地苯醌是一种比维生素C和辅酶Q10效果更好的抗氧化剂。它是最强大的抗氧化剂，其环境保护系数EPF为95，但是将其应用于化妆品上却颇具挑战性，因为它很容易被光、氧气或水破坏。韩国“Ultra V”公司通过不断的研究克服了技术限制，并成功开发了高浓度艾地苯醌安瓶。艾地苯醌安瓶被称为“局部肉毒杆菌毒素”，在市场上引起了热烈的反响。





专业皮肤科医生使用的安瓶可以作为化妆品使用，并且这个消息很快通过口口相传。毫不奇怪，产品一经推出就销售一空。作为首尔市商务部门认定的首尔品牌大奖获得者，这款产品在海外市场也非常受欢迎。韩国“Ultra V”公司在2016年和2017年分别获得了100万美元和300万美元的出口塔奖，证明了其在国际市场上表现出色。从更积极的角度来看，韩国“Ultra V”公司已经开发出一种全新的产品，这必将为其在未来的成功作出贡献。





作为行业领导者，韩国“Ultra V”公司不断推出高科技新材料和创新美容产品，以引领韩国美容产业在全球市场上的发展。