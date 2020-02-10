聚焦韩国消费者物价水平

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1月份，韩国居民消费价格增速在近一年时间内首次回升至1％以上，这缓解了人们对经济可能陷入通货紧缩陷阱的担忧。不过，由于上个月的数据尚未反映出新型冠状病毒肺炎疫情所带来的影响，我们仍需密切关注通货紧缩的未来走势。今天，我们邀请到了韩国真好经济研究所所长李仁喆（音译：이인철）先生，与他共同聊一聊以上的话题。首先，请他为我们介绍一下韩国居民消费方面的整体情况。





根据韩国统计厅的数据， 1 月份居民消费价格指数为 105.79 ，同比增长 1.5 ％。上涨的主要原因是石油和农产品价格上涨。农产品、畜牧业和渔业产品价格上涨 2.5 ％。在蔬菜中，萝卜价格猛涨了 126 ％，而白菜和生菜的价格分别上涨了 76 ％和 46 ％。工业品价格也上涨了 2.3 ％，尤其是石油产品上涨了 12 ％以上，创下 2018 年 7 月以来最大涨幅，带动整体消费物价增长了 0.49 个百分点。在个人服务和其他服务方面，服务成本分别上涨 1.7 ％和 2.3 ％，服务价格上涨了 0.8 ％，带动整体物价上升了 0.44 个百分点。





上个月，消费者价格上涨1.5％，是2018年11月以来的最大涨幅，当时为2％。去年8月，物价增速放缓至0％，第二个月下降了0.4％，韩国消费者物价首次出现负增长。幸运的是，11月反弹至0.2％，12月又上涨至0.7％。消费者价格在今年1月继续保持上涨趋势。





价格上涨背后主要有三个原因。首先，很大程度上归因于基数效应，主要体现在前一年的价格相对较低，但是这种基础效应正在逐渐消失。实际上，农作物欠收导致蔬菜价格上涨。其次是政府的福利计划，例如免费教育和扩大医疗覆盖范围等都导致去年物价上涨率较低，但这种影响也有所减弱。第三，在美伊冲突之后，国际油价一直在上涨，而韩国政府对燃料的临时减税已经结束。从这个角度来看，石油价格的上涨带动了消费者价格的上涨。





如果蔬菜和石油价格上涨没有起到牵引物价上升的作用，那么韩国可能会陷入通货紧缩，这是在经济停滞期间价格持续下跌的现象。





2019 年，韩国居民消费价格同比仅增长 0.4 ％。这是自 1965 年以来最慢的增长，引发了人们的担忧，因为这很可能意味着韩国如日本那样出现长期萧条。 2019 年之前，韩国只有两次消费者物价上涨率处于零水平范围的情况， 1999 年亚洲金融危机后为 0.8 ％， 2015 年中东呼吸综合症爆发时为 0.7 ％。现如今，消费者物价上涨率跌至 0 ％的范围是在没有任何重大外部冲击的情况下出现的。韩国主要经济指标已经下降，这表明韩国经济增长动力正在减弱，其增长潜力已暴跌至 2 ％左右，而出口已连续 12 个月下降。工厂的平均开工率已降至 70 ％的低水平。人们普遍认为，物价低增长是经济放缓和国内需求疲软造成的。





有些人可能认为通货膨胀率越低越好，但是如果价格在很长一段时间内保持在低水平运行，这可能会导致经济出现长期低迷，并引发企业投资减少，家庭收入大幅下降以及国内消费疲软的恶性循环。最坏的情况是出现日本式的通货紧缩，即低消费价格与低经济增长同时发生。日本经济在上世纪90年代初开始出现下滑，当时日本的资产价格泡沫破裂并陷入了经济的长期衰退，有些人将其描述为日本“失去的20年”。在通货紧缩的情况下，公司不愿意再进行投资，资产价格出现暴跌，消费则大幅减少。最终的结果是日本内需一直停滞不前。对于韩国来说，最幸运的是物价上涨率已恢复到1％的水平，减轻了人们对通货紧缩的担忧，但是现在就放松警惕还为时过早。





新型冠状病毒肺炎疫情爆发很可能会影响 2 月份的消费者价格。 2003 年发生的非典疫情似乎并未对消费者价格造成重大影响。韩国在 2015 年受到中东呼吸综合征疫情影响时，与体育、休闲和文化相关的服务价格在 5 月份和 6 月份小幅下降，但在 7 月份立即反弹。即使这样，我们也不排除此次疫情可能给经济复苏带来不利影响，出现拖累消费者价格的可能性。





韩国政府期望以非典和中东呼吸综合征的两次疫情为例，新型冠状病毒肺炎疫情爆发只会对消费者价格产生非常有限的影响。但是，如果不能迅速遏制此次疫情，并对消费者支出产生比较大的影响，那么物价低增长趋势可能会再次出现。韩国零售业已经受到了疫情的影响，与去年农历新年假期后的第一个周末相比，2月份前两天，韩国主要百货商店的销售额下降了11％以上。





韩国政府和韩国央行韩国银行预计今年居民消费价格增长将保持在 1 ％以上。韩国开发研究院预测物价上涨率为 1.3 ％，而经济合作与发展组织预测值则为 1.1 ％。不过，这一预测仍远低于韩国央行设定的 2 ％目标。在过去的 14 个月中，韩国的消费者物价上涨率一直低于 2 ％。由于韩国政府预计将暂时保持其福利计划，因此要达到 2 ％的目标将具有挑战性。此外，中东地缘政治冲突和新型冠状病毒肺炎疫情的全球蔓延等一些意外因素可能会加剧物价下行压力。从中长期来看，韩国政府应该大力拉动内需，尤其是在出口下降的情况下，更应鼓励本土消费。





当经济步入正轨时，居民消费价格将呈现稳定的上升趋势。韩国企业增加投资以获取利润，从而创造更多的就业机会，收入和消费增加以及不断增长的国内需求将形成良性循环。在这个过程中，经济也将实现稳步增长。韩国的居民消费价格涨幅13个月以来首次超过1％，因此持续保持上升势头非常重要。