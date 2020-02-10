韩国第3架撤侨包机11日晚赴武汉 撤离170余人

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韩国第3架撤侨包机将撤离武汉和附近地区的170余人回韩。第1和第2架包机分别撤离了368人和333人，撤离人员当中并未包括中国籍配偶，第3批撤离对象则包括中国籍配偶和因中国配偶而未能返韩的韩国公民。





据外交部统计资料显示，以2019年为准，韩国驻武汉总领事馆辖区内韩侨人数为9800余人，大多居住于武汉且在当地打下生活基础。除韩侨外，韩国留学生和外派人员等临时居住在武汉地区的人约有1000人。





搭乘第1和第2架包机回国的701人目前被隔离安置在牙山和镇川指定设施内。牙山和镇川分别安置了528人和173人，在这701人当中，2人被确诊，目前在接受隔离治疗。撤离回国的侨民按规定被隔离14天，14后没有任何症状将被解除隔离。搭乘第3次包机回国的侨民也将同样被隔离14天，隔离地点为京畿道利川联合军事大学国防语学院，这里距离利川市区约17公里。





第3架撤侨包机撤离武汉地区170余人回国后，武汉地区因生活或其他原因不能回韩国的人尚有100余人，他们目前选择留在当地，但日后也可能希望回国，因此视情况进展，韩国政府可能会派出第4架撤侨包机。除武汉地区外，中国其他地区侨民的安全也备受关注。韩国驻武汉总领事馆辖区内的韩侨仅占在华全体侨民的0.4%，如果疫情不断扩散，政府或会考虑撤离其他地区的侨民。