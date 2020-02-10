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金永敏

#明星档案 l 2020-02-11


职业：演员 

生日：1971年11月5日 

出生地：首尔 

身高：180cm 

学历：首尔艺术大学表演专业 

出道：电影《收件人不详》(2001年) 

 

金永敏上高二时迷上了表演，退役后考入首尔艺术大学表演系，开始专门学习表演。1999年、2000年两年间，金永敏参演了多部话剧，积累了舞台表演经验。 

2001年，金永敏通过电影《收件人不详》正式成为影视剧演员。影片中金永敏饰演“智鑫”一角，当年这一角色的选角竞争率高达1000：1，金永敏扎实的演技可见一斑。 

金永敏首次参演电视剧是在2008年，此后，无论在话剧舞台还是在荧屏、银幕，都可见到金永敏活跃的身影。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《夫妻的世界》（2020 

《爱的迫降》（2020 

《救救我2》（2019 

《捉迷藏》（2018 

《我的大叔》（2018 

《Fantastic》（2016 

《贝多芬病毒》（2008 

·电影 

《灿实福气多多》（2020 

《季节与季节之间》（2019 

《成大器者》（2019 

《蜜月酒店杀人事件》（2017 

《网》（2016 

《解语花》（2016 

《侠女：刀之记忆》（2015 

《圣母》（2015 

《一对一》（2014 

华颐：吞噬怪物的孩子》（2013 

《白色：诅咒的旋律》（2011 

《杀掉我》（2009 

《精彩的一天》（2008 

《我有权利自杀》（2005 

《春夏秋冬又一春》（2003 

《收件人不详》（2001 

 

主要获奖经历： 

3届大韩民国话剧大赏 人气男演员奖（2010 

东亚日报“次时代男演员”评选 冠军（2006 

话剧热战 人气奖（2004 

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