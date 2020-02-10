



职业：演员

生日：1971年11月5日

出生地：首尔

身高：180cm

学历：首尔艺术大学表演专业

出道：电影《收件人不详》(2001年)

金永敏上高二时迷上了表演，退役后考入首尔艺术大学表演系，开始专门学习表演。1999年、2000年两年间，金永敏参演了多部话剧，积累了舞台表演经验。

2001年，金永敏通过电影《收件人不详》正式成为影视剧演员。影片中金永敏饰演“智鑫”一角，当年这一角色的选角竞争率高达1000：1，金永敏扎实的演技可见一斑。

金永敏首次参演电视剧是在2008年，此后，无论在话剧舞台还是在荧屏、银幕，都可见到金永敏活跃的身影。

代表作：

·电视剧：

《夫妻的世界》（2020）

《爱的迫降》（2020）

《救救我2》（2019）

《捉迷藏》（2018）

《我的大叔》（2018）

《Fantastic》（2016）

《贝多芬病毒》（2008）

·电影

《灿实福气多多》（2020）

《季节与季节之间》（2019）

《成大器者》（2019）

《蜜月酒店杀人事件》（2017）

《网》（2016）

《解语花》（2016）

《侠女：刀之记忆》（2015）

《圣母》（2015）

《一对一》（2014）

《华颐：吞噬怪物的孩子》（2013）

《白色：诅咒的旋律》（2011）

《杀掉我》（2009）

《精彩的一天》（2008）

《我有权利自杀》（2005）

《春夏秋冬又一春》（2003）

《收件人不详》（2001）

主要获奖经历：

第3届大韩民国话剧大赏 人气男演员奖（2010）

《东亚日报》“次时代男演员”评选 冠军（2006）

话剧热战 人气奖（2004）