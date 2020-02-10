《寄生虫》创造韩国电影新历史

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电影《寄生虫》在戛纳电影节拿下金棕榈大奖后，又在奥斯卡颁奖礼上写下新纪录，在奥斯卡6项提名中包揽4项大奖，包括“最佳原创剧本”、“最佳导演”、“最佳影片”、“最佳国际影片”，在全球掀起了热潮。此前，《寄生虫》已在57个国际电影节获得55个奖项，谱写了韩国101年电影史的新篇章。





电影《寄生虫》讲述生活在地下室里的一个贫穷家庭和生活在豪华住宅的富人家庭的两种不同生活，揭露了贫富差距和阶级之间的矛盾，是一部以韩国式表达方式刻画人类普遍价值的黑色喜剧片，这部电影以最佳的影像语言表达出引发世人共鸣的主题，这是《寄生虫》得以在全球掀起热潮的动力，也是因此而斩获全球电影大奖的原因。





1919年，韩国第一部电影《正义的复仇》问世后，《寄生虫》是韩影101年历史上首次夺得奥斯卡大奖的韩国电影。1962年导演申相玉执导的《房客与妈妈》成为首部参展国际电影节的韩国电影，时隔57年，韩国电影获得奥斯卡4项大奖的最高荣誉。尤其是《寄生虫》作为外语电影获得最佳原创剧本和最佳影片奖，突破了电影字幕的障碍和好莱坞电影的围墙，开启了外语片冲击奥斯卡最高奖项的大门。





截至目前，《寄生虫》全球票房达2000亿韩元，未来还将在130多个国家上映。《寄生虫》为全球电影界开创了新的地平线，孕育了世界任何一个国家均可推出第2、第3部如《寄生虫》一样电影的土壤，未来可能会有更多国家的电影将奥斯卡金像奖收入囊中。