《漫话国乐》 六字拍 / 尚州插秧歌 / 愁心歌、说唱愁心歌





犹如韩国各地有不同的方言，音乐也按照地区各有特色。以民谣为例，《景福宫打令》、《曲调》等京畿民谣，其特色是无论是音调还是节奏都明朗、欢快，《六字拍》、《兴致打令》等南道民谣则给人哀婉凄美的感觉。





民谣还可以按照流传地区与音调风格划分为“京调”、“六字拍调”、“梅那里调”、“愁心歌调”4种。“京调”主要指流传于首尔、京畿地区的民谣，“六字拍调”指流传于全罗道等南道地区的民谣。





以前韩国有这样的说法，如果全罗道人不会唱一段《六字拍》，就不是全罗道人了。由此可知，《六字拍》在全罗道深受人们喜爱，是一首耳熟能详、人人都会唱的民谣。《六字拍》顾名思义，是由6拍构成的音乐，在缓慢的节奏与婉转的曲调中，表达出深藏在心底的压抑与深沉的感情。

{音乐1：南道民谣 《六字拍》 / 成昌顺、全贞敏}





“有缘分也竟然如此，

还是因结不下缘而到了这一步呢？

前世、今生到底是什么罪孽让我们生在这里……事已至此，

哎，现在我的心堵得慌，又有谁知啊？”

《六字拍》如此哀婉凄美的歌词由艺人们轮流歌唱。另外，这首民谣没有复歌部分，最后以感叹词“嘿”结尾，别具特色。





“梅那里调”则流传于庆尚道、江原道乃至咸镜道等太白山脉以东地区。梅那里是山有花的纯粹韩语名称，泛指在山上开的所有的花。





韩国流传着关于香娘的传说故事。香娘从小就非常不幸，不仅受到继母的虐待与折磨，长大结了婚，还受到丈夫的冷落，被嫌弃。由于无家可归、走投无路，香娘最终跳河自尽。后来，香娘的悲剧故事被演绎成了哀婉动听的民谣《山有花》。据说“梅那里调”很可能就源自香娘凄美动人的传说故事。咸镜道民谣《新高山打令》、江原道民谣《恨五百年》、《江原道阿里郎》、庆尚道民谣《快哉啊，清正退走了》、《嗡嗨呀》等都属于“梅那里调”。





《尚州插秧歌》是最具代表性的“梅那里调”民谣，本来是尚州地区的劳动谣，上世纪80年代被收录进室内乐队Seulgidoong的专辑后，深受年轻一代的欢迎。

{音乐2：劳动谣《尚州插秧歌》 /姜虎中（音）、Seulgidoong乐队}





韩国国乐与西方音乐有明显的差异。弹钢琴时，弹一个键盘，那个音直到消失都不会走调，而国乐就不同了，无论是器乐，还是歌曲，在长音部分会用颤音、拉音、降音等较重的乐声，给音乐带来多样的变化，这也突显出各地民谣的音调风格。





“愁心歌调”是西道民谣的音调风格，西道指北韩的平安道与黄海道一带。如果说“六字拍调”擅于用低音发出沉重的音调，“愁心歌调”则用中音以多样的方式降音，且带有鼻音的音色，哀婉动听，颇有特色。





在朝鲜王朝时代，西道地区的人进入仕途有明显的差别待遇，因为朝廷严格限制平安道等西道地区的人当官，在这样的大环境下，最具代表性的西道民谣《愁心歌》就问世了。





“眼下山川草木生机勃勃，

可想到青春流逝，

岁月荏苒，

真叫人难过，

我该怎么办呢？”

以前表演《愁心歌》，通常是唱完歌紧接着唱节奏轻快的《说唱愁心歌》，这两首民谣哀婉凄美、悠远动听，听一次，就会马上印记在人们的脑海里，因此迄今仍深得人们的喜爱。

{音乐3：西道民谣《愁心歌》、《说唱愁心歌》/金光淑}