新冠肺炎疫情给韩国政府的对北韩政策和南北韩关系带来的影响

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韩国总统文在寅通过2020年新年贺词公布的南北韩合作方案最近面临极其严峻的挑战。





由于北韩为防止新冠病毒流入境内而关闭国境，韩国政府更难说服北韩就韩国公民赴北韩个人游问题展开协商。新冠肺炎疫情爆发后，北韩最早封锁与中国接壤的边境，并全面禁止外国人来北韩旅游观光。在此情况下，韩国政府最近推进的韩国公民赴北韩个人游项目丧失了动力。如果没有出现疫情变数，北韩或许同意韩国公民赴北韩个人游。但是以目前的情况来看，为实现韩国公民赴北韩个人游可能需要较长一段时间。





今年年初，韩国政府表示赴北韩个人游不在联合国安理会对北韩制裁和美国对北韩单边制裁的范畴内，并提议北韩就此问题展开协商。此外，2月10日韩方在首尔与美国国务院对北韩政策特别副代表亚历克斯·黄举行韩美工作组会议，希望美国对韩国公民赴北韩个人游等韩国政府推进的南北韩合作项目给予协助。但是会议结束后，亚历克斯·黄被提名为美国驻联合国特别政务副大使，美国政府内负责北韩事务的小组有可能即将解散。在此情况下，美国财政部最近点名北韩为“坏行为者”，并强调国际社会应在对北韩制裁方面紧密合作。因此，韩国政府将难以推进南北韩合作项目。





北韩尚未允许韩国公民赴北韩个人游，但是已经允许很多国家公民赴北韩个人游。美国政府在奥托·瓦姆比尔事件发生后禁止美国公民赴北韩个人游，但是此前美国公民可自由前往北韩旅游。因此，赴北韩个人游与对北韩制裁不相抵触。韩国政府为在今年春天实现韩国公民赴北韩个人游积极说服美国政府给予协助，并将青海部队派往霍尔木兹海域，在驻韩美军防卫费分担问题上也多少接纳了美国的要求。尽管如此，如果新冠肺炎疫情长时间持续下去，韩国政府将难以在今年上半年积极推进南北韩合作项目。





更大的问题是北韩的反应极为冷淡，迄今没有给予回应。因为北韩比南北韩合作更侧重于美北对话。北韩应该有很多想法。其中，最大的课题是改善美北关系，并为重启美北对话进行准备。北韩国务委员会委员长金正恩试图在今年内举行第三次美北首脑会谈，并在会谈中取得满意的成果。北韩希望美国能缓和对北韩制裁，而这与重启金刚山旅游、韩国公民赴北韩个人游以及开城工业园区恢复正常运作等南北韩合作项目有直接的关系。目前，韩国政府为优先推进赴北韩个人游极力说服美国，但是北韩希望取得更大的利益，因此将重启美北对话、改善双边关系放在首位。





今年2月10日是开城工业园区关闭四周年。当天，开城工业园区企业协会和开城工业园区金刚山旅游重启泛国民运动本部在美国驻韩大使馆前敦促政府为重启金刚山旅游和开城工业园区恢复正常运转采取积极措施。第二天，开城工业园区支援财团理事长金镇香提议南北韩当局进行工作协商，讨论开城工业园区重启问题。但是重启开城工业园区属于国际社会对北韩制裁对象，且在新冠肺炎疫情仍在持续的情况下，韩国政府难以提及开城工业园区重启问题。开城工业园区关闭已有四年，这让在园区投资的企业万分焦虑。因此，他们与市民社会团体一道呼吁政府为重启开城工业园区作出积极努力，并敦促韩国的“开城工业园区支援财团”和北韩的“中央特区开发指导总局”尽快进行工作协商。但是在新冠肺炎疫情平息以前，北韩不会解除对国境的封锁，与中国接壤的边境也是如此。因此，新冠肺炎疫情完全平息后，北韩才会开放对外门户。





在此情况下，韩国政府考虑向北韩提供诊断工具和手部消毒液、口罩等防护用品，并与北韩共同应对各类传染病。问题是北韩会不会同意。考虑到北韩的医疗水平，韩国应该向北韩提供防护用品。过去在非典、埃博拉等疫情发生时，韩国政府也曾考虑向北韩提供相关援助，最近则计划向北韩提供达菲。此外，非洲猪瘟在北韩蔓延时，韩国政府提议北韩共同开展防疫工作，但是北韩都没有同意。北韩可能认为在决定是否弃核的关键时刻，莫想以微不足道的援助说服他们。





尽管如此，韩国政府仍将为改善南北韩关系作出积极努力，其中包括推进重启南北韩铁路对接及现代化改造项目、2020年夏季奥运会时南北韩代表团共同入场及组建联队、南北韩共同应对新冠肺炎疫情等。韩国政府还在上月举行的国务会议上审议通过了“首尔-平壤共同申办2032年夏季奥运会计划”。南北韩共同申办2032年夏季奥运会是韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩在2018年9月19日举行的首脑会谈中达成协议的事项。





美国总统特朗普在摆脱弹劾危机后，认为北韩问题无助于其竞选连任，因此对重启美北对话持消极态度。但是韩国总统文在寅志在改善南北韩关系，并希望美国政府给予协助。以目前的情况来看，韩国政府将暂且不谈开城工业园区重启问题，但是持续推进韩国公民赴北韩个人游，并为此致力于获得美国的同意。





最近，韩国统一部长官金炼铁表示，现在正是时候开展不受环境影响且能持续交流与合作的项目，再次强调韩国政府将积极推进南北韩合作项目的意志。在国际社会对北韩实施强力制裁的情况下爆发的新冠肺炎疫情使北韩的处境更加艰难，南北韩关系也变得更加疏远，但是韩国政府仍将积极推进韩国公民赴北韩个人游等南北韩交流合作项目。因此，我们期待北韩尽快改变态度，先从不违反制裁的项目开始进行交流合作。