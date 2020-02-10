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最近，北韩不是更换了外务相吗？主导金正恩政权外交政策的正统外交官李勇浩被免职，前祖国和平统一委员会委员长李善权出任北韩外务相后，人们对北韩外交官的关心程度也随之提高。那么，什么样的人能够成为北韩外交官，且北韩外交官被赋予何种任务呢？





北韩没有行政考试、外务考试、司法考试等国家机关公务员考试。一般来说，北韩从平壤外国语大学和平壤国际关系大学毕业生中选拔被称为“外交工作人员”的外交官。选拔基准为出身成分要好、党性要强，且具备外交官素质、国外不得有亲戚。





美国民间团体“全美北韩委员会”和“夏威夷东西方中心”共同运营的网站“世界里的北韩”称，北韩同161个国家保持外交关系。负责北韩外交事务的政府机构是外务省。北韩外务省成立于1948年。1982年，时任北韩国防委员会委员长金正日将外务省纳入其直属机构，这提高了外务省在北韩的地位与形象。





在北韩，出身成分好的孩子从小开始学习外语。北韩外务省第一副相崔善姬就是从小开始通过外交工作人员专门培训课程成为外交官的代表性人物。崔善姬副相被称为“美国通”。她的一言一语能对美北关系产生相当的影响。据悉，崔善姬是北韩前内阁总理崔永林的养女。崔永林是从金日成时代开始受到金氏政权信任的权力精英之一，因此崔善姬在此背景下就读北韩名门中学“嵋山中学”和“康盘石烈士子女学院”，并与金氏家族建立了良好关系等构筑人脉，从平壤外国语大学毕业后直接进入外务省工作。之后，崔善姬前往马耳他进修英语。从北韩到资本主义国家马耳他去进修英语是鲜有的事情。这意味着北韩有体系地将崔善姬培养成为见识广博的外交官。崔善姬具有卓越的语言能力，她精通英语和汉语，并具有分析判断能力，因此从上世纪90年代末开始担任四方会谈、美北会谈、六方会谈等重要会谈的翻译工作，其翻译实力和办事能力得到了认可。





1994年，美北双方在日内瓦签署关于解决北韩核问题的框架协议时，在协议上签字的时任北韩外务省第一副相姜锡柱是平壤外国语大学毕业后前往莫斯科留学的精英阶层。进入本世纪后在国际外交舞台上露面的北韩外务省顾问金桂宽毕业于平壤外国语大学和平壤国际关系大学。如此这般，通过早期教育培养出来的北韩外交官在国际外交舞台上都扮演捍卫北韩体制的斗士角色。





北韩外交官的业务和我们通常所想的不同，且有很多在国际社会上遭人白眼的例子。北韩国务委员会委员长金正恩执政后，北韩因进行6次核试验和发射数十次弹道导弹而遭受国际社会的严厉制裁。对此，北韩进行强烈反驳，尤其是北韩外交官积极代言北韩的立场，站在捍卫北韩体制的第一线上。他们使用粗鲁的言辞发表声明等积极应对国际社会的谴责，且毫无忌讳地采取有损外交官品格的行动。因此，北韩还将其外交官称为“外交斗士”。





如此这般，北韩的外交官为完成劳动党下达的指令动用一切手段和方法。一直以来，北韩试图通过核开发谋求国家利益最大化，并为此采取走极端的外交战略。去年12月，北韩外务省第一副相崔善姬称美国总统特朗普为“老糊涂”，将美北无核化对话停滞的责任归咎于特朗普总统。由于北韩的外交官使用有损外交官品格的粗鲁言辞谴责其他国家最高领导人，世界各国大都避讳北韩外交官。





此外，北韩外交官还时常牵涉到犯罪事件。北韩外交官牵涉到犯罪事件的原因之一是生活费不够充足。外交官是北韩居民向往的职业，月薪在500美元到1000美元之间。目前，北韩工人的月薪为3000北韩圆，以1美元兑换8000北韩圆的市场汇率换算，北韩工人一个月的工资还不到0.5美元。与北韩工人相比，北韩外交官的工资非常高，但是以500到1000美元仍难以在海外生活。因此，为筹措不足的生活费，北韩外交官凭借其外交豁免权，以走私等方式赚取外汇。此外，北韩外交官还受到平壤方面要求上缴“忠诚资金”的压力。因此，逃离使馆投奔外国的北韩外交官呈增加之势。有些北韩外交官在迫不得已的情况下以非法武器交易、走私毒品、伪造纸币等不正当的方法赚取外汇后上缴平壤当局。2017年，“全球打击跨国有组织犯罪组织”发布报告，揭露了北韩外交官的非法行为。过去30年来，北韩外交护照持有者涉及的犀牛角、象牙走私犯罪案超过18起。





在此情况下，国际社会在联合国安理会对北韩制裁层面削减北韩外交官人数，加重了北韩经济困难。近几年来，很多国家在削减北韩外交官人数。有些国家以走私犯罪为由将北韩高级外交官驱逐出境，有些国家作为抗议北韩进行核导开发的方式，将北韩外交官驱逐出境。以马来西亚为例，2016年北韩驻马来西亚大使馆有15名北韩外交官，但是2017年减至10人。大家都知道，2017年2月在马来西亚吉隆坡国际机场发生北韩国务委员会委员长金正恩同父异母的哥哥金正男遇刺事件，而该起事件涉及多名北韩籍人士。如此这般，有北韩大使馆的国家于2017年前后逐渐削减北韩外交官人数，到2019年乃至2020年仍呈减少趋势。





外交官作为办理外交事务的官员，客观体现一个国家的国格和发展水平。但是北韩的外交官却担任负责宣传北韩对外政策的排头兵，并通过走私犯罪等非法手段赚取外汇。如果继续这样下去，北韩将永难获得国际社会的信任。