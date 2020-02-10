北韩持续开发核与弹道导弹

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据外媒援引联合国安理会对北韩制裁委员会的报告草案报道，北韩仍在进行核与弹道导弹开发。





路透社等海外媒体10日报道了相关消息，指出尽管受到国际社会的制裁，北韩仍对外出口煤炭、进口石油制品和奢侈品等。据路透社报道，报告指出，联合国多个成员国表示北韩去年1月至8月出口了370万吨煤炭，出口额据推测可达3.7亿美元。报告还指出，其中280万吨煤炭采用了船对船转运方式，从北韩籍船舶转运至中国驳船。装载北韩煤炭的中国驳船随即将货物运输至可利用长江水路的浙江省杭州湾的三处港口。报告还指出，北韩还向中国港口出口至少100万吨河道砂石，价值达2200万美元。石油制品、高级汽车、酒类等奢侈品非法进口现象也仍旧存在。报告显示，北韩进口的石油超过了年限量50万桶。对此，法新社援引专家的分析报道称，直接与北韩进行交接的大型外籍油船明显增多，北韩可获取的货物也随之增加。





北韩的此类行径旨在获取可持续进行大规模杀伤性武器开发的物资和资金，因此引发了外界的忧虑。报告显示，去年北韩核与弹道导弹非法开发项目并未中断，仍在进行之中。报告还指出，北韩通过非法手段从外部获取了部分零部件和技术，持续发展弹道导弹项目所需的基础设施和能力。





对北韩制裁委员会历年报告均指出了北韩持续开发核与弹道导弹、进行煤炭和石油制品非法交易的情况。报告还指出北韩展开金融和网络攻击。制裁委员会表示，北韩主要通过第三方中介违反联合国制裁，持续接近跨国银行系统。报告还显示，北韩持续针对全球金融机构和数字货币交易所展开网络攻击。报告评价称，北韩的网络攻击技术日渐精密。





法新社分析称，尽管2017年国际社会对北韩采取了限制石油进口、禁止煤炭、水产品和纤维制品出口等措施，但是到目前为止并未取得成效。





另外，中国常驻联合国代表团认为中国因相关报道遭到无端指责，要求联合国秘书处对报告泄密事件进行调查。中方还反驳称，制裁只是手段，而非目的。





该报告是记录对北制裁履行情况和违反制裁案例的年度报告，由对北韩制裁委员会专家撰写。报告经安理会理事国阅览后，若无异议，将于3月左右通过。