《寄生虫》荣获奥斯卡4项大奖

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9日，在美国洛杉矶杜比剧院举行的第92届奥斯卡金像奖颁奖典礼上，奉俊昊执导的《寄生虫》获得最佳影片、最佳导演、最佳原创剧本和最佳国际影片4个奖项。





《寄生虫》是首部获得奥斯卡最高奖项最佳影片的外语电影，不仅在韩国101年电影史上留下浓墨重彩的一笔，也重新书写了奥斯卡金像奖92年的历史。《寄生虫》是今年奥斯卡金像奖上获得奖项最多的影片。萨姆∙门德斯执导的《1917》获得10项提名并被认为是最佳影片和最佳导演的最大热门，不过最终也仅获得最佳摄影、最佳视觉效果和最佳音响效果三个奖项。托德•菲利普斯执导且获11项提名的《小丑》夺得最佳男主角、最佳原创配乐两个奖项。另外，昆汀执导、获得10项提名的《好莱坞往事》捧回最佳男配角、最佳艺术指导两个奖项。此外，《极速车王》获得最佳音效剪辑和最佳剪辑奖，《小妇人》获得最佳服装设计奖，《婚姻故事》获得最佳女配角奖。值得一提的是，奉俊昊力压马丁∙斯科塞斯、托德•菲利普斯、萨姆∙门德斯、昆汀•塔伦蒂诺等巨匠，荣膺最佳导演奖。





《寄生虫》以生活在半地下的贫困家庭与居住在豪宅中的富豪家庭相遇后发生的冲突为主线，通过黑色幽默的手法探讨了贫富差距、阶级矛盾和人性等问题。分析认为，影片通过韩国式的感性展现了在全球普遍存在、已成为严重社会问题的贫富差距现象，成功引起了全球影迷的共鸣。评价认为，奉俊昊才能卓越，能够拍摄出兼具艺术性和商业性的影片。他的其他代表作品如《杀人回忆》、《汉江怪物》和《雪国列车》等也在取得较高艺术成就的同时收获了高票房。另外，他的作品涵盖犯罪、悬疑、惊悚等丰富的类型，并屡屡在片中进行大胆的尝试。





在奥斯卡金像奖之前，《寄生虫》已受邀参加57个国际电影节，并获得包括法国戛纳电影节最高奖项金棕榈奖在内的55个主要电影奖。这是时隔64年再度出现同时捧得金棕榈奖和奥斯卡最佳影片奖的影片，也是历史上第三部作品。最引人注目的是《寄生虫》完全用韩语制作，该片能够打破语言的壁垒、超越好莱坞白人主流的高墙，成为史上首部同时获得最佳国际影片和最佳影片的电影，可以说翻开了世界电影史的新篇章。韩国首次申报奥斯卡最佳外语片（最佳国际影片前身）的作品是1962年申相玉执导的《房客与妈妈》。57年后，韩国影片终于获得奥斯卡提名并捧回奖项，这也是韩国电影诞生101年以来的佳绩。韩国电影的全球地位由此得到大幅提高，《寄生虫》敲开奥斯卡大门也推动世界电影迎来了崭新的发展局面。