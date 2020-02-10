韩政府向企业支援2500亿韩元应对新冠疫情影响

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韩国中小风险企业部13日宣布，将通过4家下属政策金融机构向因新冠肺炎疫情而蒙受损失的企业提供2500亿韩元的支援。





该措施依据韩国政府前一天在经济活力对策会议上通过并发布的中小企业和小工商业者支援方案制订。中小风险企业振兴公团将向蒙受损失的中小企业支援250亿韩元紧急经营稳定资金和1050亿韩元技术担保基金特别担保金。支援对象为因消费萎缩而蒙受营业损失的旅游、演出等行业中小企业和因主要供应商生产延迟或对华原材料及产品进出口延迟而蒙受损失的中小企业。中小风险企业振兴公团将下调紧急经营稳定资金的利率，每家企业最多可贷款10亿韩元、5年偿还。技术担保基金的最高额度则为每家企业3亿韩元，额度内提供优惠担保。为保障资金支援迅速到位，中小风险企业振兴公团将启动紧急支援人力，在网络上开启专用通道接受申请。





小工商业者市场振兴公团将向小工商业者提供200亿韩元经营困难资金和1000亿韩元地区信用担保基金特别担保金。支援对象为餐饮、住宿、零售批发、运输、休闲、旅游等服务业行业中被认定销售下滑或对华进出口蒙受损失的小工商业者。





除新增供给资金外，中小风险企业部还将针对目前有贷款偿还困难的中小企业和小工商业者采取暂不偿还或延期偿还措施。





对此，中小风险企业部长官朴映宣表示，政府将及时、周密地向企业供给所需资金，帮助企业在初期克服困难、全心投入经济活动。她还强调，若有需要，还将进一步补充资金，保障供给顺利进行。





韩国是可能受新冠肺炎疫情造成的经济冲击影响最大的三个国家之一。彭博社援引法国外贸银行的预测报道称，由于中国在全球制造业中所占比重和其中间材料出口规模较2003年非典疫情时大幅扩大，此次疫情对亚洲整体经济造成的影响也将更大。分析特别指出，中国供应网混乱对电子、汽车、机械、纤维领域的打击最为明显，这将给韩国、日本和台湾等东北亚地区企业造成最大、最直接的影响。这一影响一定程度上已成为现实。最具代表性的是整车制造商因中国零部件供给延迟而不得不减产甚至停产。另外，由于中国各地工厂春节休假延长，韩国企业的资本货物出口也出现差池。可以说，随着东北亚产业链的一个环节脱落，整体都蒙受损失。各类消费活动也因此次疫情而出现严重的萎缩。人们畏惧旅游、外出就餐和购物，人群聚集的集体活动、演出等纷纷缩小规模或取消，这对服务业造成的打击将难以估量。济州岛最近就因中国游客乃至国内游客的减少，面临巨大难关。为此，韩国总统文在寅亲自出面呼吁国民不要过于恐慌，可以正常开展消费活动。