用热情和智慧打造最美丽的你

随着韩中两国交流领域的日益扩大,时尚交流成为一个热点。运营着时尚装饰品牌WITHLAN的dana代表Dana.Kim 为我们介绍一下韩中两国之间的时尚首饰交流的相关情况。









南:你好!请你自我介绍一下,好吗?

金:听众朋友们,大家好! 我是韩国首饰品牌WITHLAN(威蒂兰)的Dana.Kim。能在这里与大家见面我感到十分高兴。

南:请你介绍一下最近你的工作情况吧?

金:刚刚步入2020年,新的项目都要启动。包括韩国国内的明星等艺人计划、慈善计划。今年最大的目标是成功进入中国市场。

南:能介绍一下你们是怎样开始做这件事情的吗?

金:几年前我在人生陷入了低谷。就在我最低谷的时候,在迷茫期,我遇见了一个属于自己的童话,就是我们的首席设计师Angie liang。这一路走来,我有过很多艰辛和喜悦,我们都一起度过。WITHLAN(위드란 함께다. 함께하는 주얼리 위드란입니다)韩文就是一起,这也是我们品牌的意义。很多Copy都是来自With。例如WITHLAN always with YOU / WITH U, WITH ME, WITHLAN。都是以“一起”为主题,也体现了我们想与每一个有意义的瞬间一起度过的理念。

南:你们在做首饰品牌的过程中,最大的收获和面临的最大困难是什么呢?

金:最大的收获是得到了贵人相助。其实有些时候贵人在身边,可能不会知道。但是经历了一些事情以后会发现有些人是说说而已,有些人就会默默付出。如果不是贵人们的一路相助,可能威蒂兰不会有今天的成绩。最困难的可能就是坚持,都说创业容易、守业难。我已深刻地体会这一点。我们需要坚持品牌信念,坚定目标,脚踏实地,这才是最快的捷径。









南:韩中两国人对时尚首饰方面的视角或者消费倾向有哪些不同呢?

金:根据地域的不同,喜欢的首饰都有一些差别。例如韩国人大多喜欢小巧精致,而在东南亚则是手链和脚链比较畅销,后来我才知道有些东南亚国家的女生没有耳洞。像新西兰和澳大利亚的女生则更喜欢耳环。按照我们到现在的市场调研结果,中国消费者们则很喜欢大气有个性的饰品。

南:新年刚到,你们今后的目标是什么呢?如果让你给那些想在这方面创业的朋友们说几句,你想跟他们说什么呢?

金:今年主要目标是成功进入中国市场。在韩中两国都有店铺的Duier品牌就是一个很优秀的合作伙伴,他们不止是很有个性,而且把时尚变成一种文化,引领年轻人,呈现更好更自信的自我。我认为对于准备做饰品这一行的年轻人首先有两点需要明确。首先品牌定位。想做什么样的什么风格的饰品,这部分会决定今后的营销战略。其次是你的商品所针对的是什么样的人群,这会决定品牌的价位。(图片来自嘉宾)