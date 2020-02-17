ZICO《Any Song》持续大热 达成“三大成就”





《Any Song》热度持续不减，ZICO的说唱及演唱实力也再一次成为大众关注的焦点。截至本月13日，新歌发行后一个月，《Any Song》达成了“三大成就”。

首先便是《Any Song》已领跑国内主要音源榜单超过30天。新歌发行后，便立即横扫所有音源榜单冠军，此后虽有多位人气歌手和组合回归，但均未能撼动《Any Song》的冠军位置。另外，歌曲还连续3周进入美国Billboard“世界数字歌曲销量榜”，在全球范围内掀起了“Any Song旋风”。

《Any Song》发行时，ZICO曾和MAMAMOO华莎、金请夏等一起合拍了舞蹈模仿视频，此后所谓的“Any Song挑战”便在全网兴起，不仅有大量明星艺人跟拍，普通网民也通过社交媒体平台参与挑战，尽在TIK TOK（包含抖音）上，相关视频点击量已经超过7亿次，ZICO也引领了新一波“全球新娱乐文化”。

除了音源榜及新媒体外，《Any Song》在传统媒体中的表现也依旧精彩。ZICO此次并未参与电视台打歌节目录制，但歌曲发行一个月以来，已经陆续获得7个打歌节目冠军，且在《音乐银行》与《人气歌谣》节目中分别连续2周、3周蝉联冠军，显示出《Any Song》的超高热度。