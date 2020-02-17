Red Velvet将在梦工厂新片《魔发精灵2》中献声

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梦工厂（DREAM WORKS）全新动画电影《魔发精灵2：世界巡演（Trolls：World Tour）》即将上映，电影中将先K-pop形象，Red Velvet成员将为其配音。

《魔发精灵》第一部于2016年上映，并在全球获得热烈反响。在第二部中，依旧将以魔发精灵王国为背景，会为观众展现流行、摇滚、古典、电子、朋克等等诸多风格的音乐，同时，在第一部中为角色配音的演员安娜·肯德里克、歌手贾斯汀·汀布莱克等将继续为影片献声。

尤其值得一提的是，《魔发精灵2》中将会有5个小精灵组成的K-pop组合形象出现，而组合原型为女团Red Velvet。精灵的发色也是Red Velvet成员各自的代表色粉、蓝、绿、紫、黄，成员们除了会为角色配音外，还将演唱为电影量身打造的新歌。梦工厂方面日前介绍称：“Red Velvet 5名成员非常完美地为K-pop魔发精灵完成了配音”，也让全球粉丝对影片及Red Velvet的声音表现颇为期待。

《魔发精灵2：世界巡演》将于4月29日在韩国上映。