SuperM洛杉矶演唱会获盛赞 登《LA时代》封面

SuperM日前在美国洛杉矶的演出,成为当地媒体关注的焦点。

美国媒体《LA Times》娱乐版中刊载了SuperM在洛杉矶The Forum举行的演出,并将其作为了当期的封面故事。

《LA Times》在文中写道:“K-pop组合SuperM上周举行的演出门票售罄,在演出开始前7个小时,便有大批歌迷聚集。LA的演出是SuperM全球巡演的其中一站,数千名年轻K-pop粉丝等待着场演出已有数月。”

文中还提及SuperM为“K-pop复仇者联盟”,并与1992年的美国奥利匹克篮球梦之队进行比较,称“SuperM的成员组合形式前所未有”。

除《LA Times》外,美国知名文化杂志《Variety》也刊载了SuperM演唱会相关的文章,并提及SM娱乐李秀满制作人亲临演唱会现场的内容。

SuperM在结束了洛杉矶的演唱会后,还将陆续在圣何塞、西雅图、温哥华、墨西哥城等城市继续进行“SuperM We Are The Future Live”美洲巡演。本月26日和28日还将赶赴巴黎和伦敦开唱。