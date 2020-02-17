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一，牛奶和豆浆到底喝哪个更好？答案是，不要迷信牛奶与豆浆的优劣，您喜欢哪个选哪个就好啦。

二，觉得还可以再吃半碗饭时，就要离开餐桌。俗话说吃饭要吃8成饱，就是这个意思啦，吃到10分饱，对健康可是不利的哦~

三，即使身体不感到饥渴，每天也要至少饮用几杯水。最好的方法是，把杯子放在自己的视线范围内，方便随时拿起来喝一口！

四，多喝酸奶。酸奶含有丰富的乳酸菌，有助消化。

五，远离烟酒。

六，在食谱里添加杂粮和蔬菜，做到营养均衡！在这里我们也给大家一个小贴士，您可以在蒸米饭的时候，将五谷杂粮和大米混合起来一起蒸饭，这样做出的米饭不仅味道更丰富，也更有营养，颜色也会更加好看呢！

七，饮绿茶胜过红茶。

八，重视早餐多过晚餐。还要注意做饭时控制盐的用量，以及每周至少吃一次鱼。

九，起床后先刷牙，再喝水，而且清晨一杯清水清肠润肺。

十，一早一晚，两个苹果可以有效改善便秘。还要提醒大家的是，饭前吃水果胜过饭后。

十一，远离碳酸饮料，睡前可以来一杯红葡萄酒。

（文中窍门来自卢*利听友）