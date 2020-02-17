ⓒ Getty Images Bank

1945年韩国光复以来，韩国高校入学制度经历了各大专院校自主实施入学考试选拔新生、国家联合考试与高校入学考试并行、高校入学考试重启、1969年起实施高校入学预备考试（相当于中国的高考）、1980年废除高校入学考试、90年代以后允许高校进行单独入学考试等数次改革。





时至如今，韩国高校以自主招生为主。目前，韩国高校的录取方式大致分为4种。首先，综合评价，就是依据考生的自我推荐书、高中成绩、课外活动、出勤率、教师推荐书等资料审核考生各方面的表现来录取新生。第二，高中成绩与高考成绩。第三，以高校的入学考试成绩为主。第四，以技能考试成绩为主。





按招生时期来分，通过不定时招生与定时招生两种方式录取新生。不定时招生指高考之前实施的招生，在考生高考成绩达到高校规定的水平的条件下，依据考生的高中成绩、综合评价、高校入学考试成绩、技能考试成绩与面试等资料进行审核后提前录取新生。定时招生是高考结束后实施的招生方式。根据考生的高考成绩、高中成绩、综合评价、技能考试成绩等资料进行审核后录取剩下的新生名额。近年来，四年制高校通过不定时招生录取的新生名额大为提高，且有逐年增加的趋势。以2020学年度为例，通过不定时招生预计共录取26.8万人，占新生总名额的77.3%，创历史新高，比2019学年度增加1.1%。尤其是在不定时招生中，23.2万人（86.5%）依据综合评价来录取。定时招生共录取7.9万人，占22.7%。其中，87.6%的名额以高考成绩为主录取。