韩在野势力重组告一段落 4.15国会议员选举形成“五党分羹”局面

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韩政界部分在野势力重新“洗牌”将对2月临时国会会议产生影响，会议除需处理大量民生法案外，选区划定也备受瞩目。此外，选举版图也将随在野势力重组生变。2月临时国会会议期间，4.15国会议员选举框架也将浮出水面。





保守阵营自由韩国党、新保守党、前进党联合创建“未来统合党”，新的第一在野党议席包括自由韩国党105席、新保守党7席、前进党1席，共113席。除上述政党外，统合新党筹备委员会旗下的无议席政党和公民团体也将走加入新党的程序。虽然未来统合党采取了创建新党的形式，但几乎原封不动地保留了自由韩国党体制。领导班子除原属自由韩国党的党代表黄教安、沈在哲等8名最高委员外，增补了济州道知事元喜龙、新保守党最高委员李俊锡等4名委员。公荐管理委员会也将沿用自由韩国党体制，预计将增补部分委员。





此外，由前国会议员安哲秀主导推进成立的“国民之党”（暂称）16日起相继举行4个市道党大会，并决定23日举行中央党创党大会。但预计国民之党议席数不到20席，无法成为交涉团体。





以湖南地区为根据地的正未来党、代案新党、民主和平党三党也宣布合并成立新党“民主统合党”，该党将拥有28个议席，但若7名安哲秀派议员退党，将是21席，成为交涉团体不存问题。





随着未来统合党、民主统合党、国民之党等在野势力重组告一段落，国会将转变为三党交涉团体体制。再加上国民之党和正义党，“五党分天下”的格局初步形成，选区划分谈判也将迎来新的局面。