让韩国软件走出国门——韩国“UC Ware”公司

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韩国企业一直努力通过一些新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“UC Ware”公司，这是一家企业通讯和协作软件方面的佼佼者。让我们与公司首席执行官兼创始人朴银具（音译：박인구）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“UC Ware”公司的首席执行官朴银具先生是一名软件程序员。他于1997年开始在Dacom的系统集成子公司“Dacom System Technologies”公司工作。十年后，他与同事成立了韩国“UC Ware”公司。正是因为相信交流的力量，韩国“UC Ware”公司坚信将迎来一个光明的未来。





员工可以随时随地使用信息和通信设备进行工作的智能工作系统正在改变企业办公环境。得益于第四次工业革命的技术进步，如云计算和远程技术等，灵活的工作地点和工作时间成为一种可能。在这种背景下，企业沟通工具市场正在蓬勃发展。过去，公司会使用个人社交网络服务或SNS来处理各种工作，而不是花钱安装公司的Messenger系统。但是，对于个人SNS交流工具而言，方方面面的限制还是非常多的。由于个人SNS交流工具仅具有聊天功能，因此很难将其用作公司团队合作的工具。而且，在SNS上共享的文件和数据在一定时间后就会过期，员工再次使用这些文件就无法下载了。最重要的是，个人SNS更容易出现信息泄漏。当企业面临这些问题时，他们开始使用企业通讯工具，而韩国“UC Ware”公司凭借其专业的竞争优势在这一领域脱颖而出。





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韩国“UC Ware”公司为国内外800多家企业提供服务。他们的客户包括韩国开发银行等金融公司和企业集团以及100多家上市公司。众多企业使用韩国“UC Ware”公司的解决方案，因为它们为每个客户提供量身定制的专业服务。例如，在贸易、工业和能源部，韩国“UC Ware”公司的服务不仅用于员工之间的沟通，还用于内部公告、聊天和文件传输。他们提供了一个安全的系统，这个系统与各种基于登录证书的系统有机地集成在一起，用于公共机构和电子政务解决方案。由于很多公司在国外也有不少业务，韩国“UC Ware”公司建立了可以连接到其他国家和地区的服务系统，并确保全球消息传递符合国际标准的安全性要求。韩国“UC Ware”公司程序的最大优点之一是易于使用。自主开发的公司Messenger类似于已经在市场上被广泛使用的个人Messenger，因此即使是新手，也可以快速使用。最近，韩国“UC Ware”公司为员工在家移动工作开发了基于云存储的企业Messenger服务，以轻松保存、下载和传输文件。通过这些努力，韩国“UC Ware”公司在韩国国内企业Messenger解决方案供应商中拥有最高的市场份额。





韩国“UC Ware”公司在韩国排在全球最大软件公司微软公司之后，位居第二。该公司每年将超过30％的利润用于研发。通过不断的研发和产品升级，韩国“UC Ware”公司在过去3年中一直是韩国国内Messenger企业中发展最快的。在过去的几年中，公司一直在开拓国际市场。特别是今年，韩国“UC Ware”公司在日本市场上的表现可圈可点。





韩国“UC Ware”公司将参加将于4月在东京举行的2020年春季“日本IT周”。我们期待韩国“UC Ware”公司的业务能够扩展到全球市场，并不断发展壮大，实现更大的发展。