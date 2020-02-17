© YONHAP News

美国时间2月9日，奉俊昊导演的电影《寄生虫》在第92届奥斯卡颁奖典礼上获得了四项奥斯卡奖，其中包括最佳影片和最佳导演，向世界展示了韩国电影的实力。这部电影改写了奥斯卡92年的历史以及韩国电影100年的历史，其经济影响也是非常巨大的。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊韩国影片《寄生虫》将带来的经济影响。





我们谈论韩流，比如韩国音乐、韩国电影等这些内容，从这个角度来看韩国内容价值的飞涨。这不仅限于电影业，它还将影响韩国旅游、发行、消费品等其他行业，提升民族品牌价值。在电影业方面，不仅电影中的演员，制作公司的回报率也将提高20％到30％，这为整个行业创造了有利条件。





奥斯卡金像奖高34厘米，重约3.8公斤，制作成本约400美元，但是获得奖杯的电影却具有无上的荣誉和价值。韩国电影《寄生虫》为全世界提供了一个重新评估韩国电影以及韩国文化内容的机会。由于这是奥斯卡92年历史上的第一部非英语电影获得“最佳影片”奖，这部电影引起了全世界的关注。同时，获得奥斯卡奖对于经济的积极影响也已经开始。





奥斯卡奖将推动经济的飞速发展，带来积极的连锁效应。例如，去年10月底，《寄生虫》首次在北美上映时，只有3块银幕播放这部电影。这是因为北美民众不喜欢看带字幕的电影。但从戛纳电影节等各种电影节之后，也就是《寄生虫》开始获得奖项后，银幕的数量增加到200、300、400，甚至900。在奥斯卡颁奖典礼之后，现在计划在北美2000块银幕上映。在欧洲，例如挪威和英国，银幕数量也在不断增加，这意味着这部电影肯定会赚到2亿多美元，而市场预计它将赚到超过3亿美元，创下新的纪录。





大多数获得奥斯卡奖的电影都在一定程度上享受了奥斯卡所带来的积极效果。去年，《绿皮书》发行3个月后获得了最佳影片奖。从那以后，这部电影赚了1540万美元，约占美国电影业总收益的六分之一。《寄生虫》于去年5月30日在韩国首映，这部电影去年在韩国本土以及大约40个国家和地区的电影总利润达1.3亿美元。目前，《寄生虫》的全球分销商正在迅速努力增加银幕数量。这部电影的英国发行商将银幕的数量从136块增加到了400块，挪威、芬兰、印度等国家也在增加银幕的数量，这将大幅增加影片的国际利润，但是，《寄生虫》的涟漪效应并不限于电影业。





内容产业不仅与艺术有关，而且与旅游业和发行业有关。我们已经听说有游客涌向电影《寄生虫》的拍摄场地，并且很快就会看到相关消费品的热潮。例如，韩剧《来自星星的你》火遍全球，电视剧男女主角的衣服、鞋子，还有他们吃的韩餐都掀起了热潮。这种热潮可以提高韩国品牌和韩国形象。





拍摄《寄生虫》的地点，包括麻浦区的一家小型超市、钟路区的楼梯和铜雀区的披萨店已经开始在首尔市的旅游网站上进行了宣传，并且越来越多的来自国内外的游客来到这里拍照。韩流热潮也可能推动化妆品、食品和服装等消费品的出口增加。例如，传统的韩国食品在美国也受到消费者的欢迎，成为一种流行趋势。美国的韩国餐馆数量从两年前的大约5000家增加到去年的8400家，服装、汽车、家用电器、无线设备等消费品的出口正受到韩流的积极拉动。这将推动韩国内容产业达到一个新的阶段，也就是韩流4.0。





上世纪90年代到本世纪初经历了韩流1.0，当时是电视剧《冬季恋歌》在日本大受欢迎的时候。韩流2.0是韩流音乐占领东南亚市场的时候，而韩流3.0是韩流明星Psy和BTS等从亚洲市场转移到北美和欧洲市场，因此目前是韩流3.0时代。那么，韩流4.0是什么呢？韩国文化内容将成为资本转移和影响生产及分销的主要参与者，而韩国电影《寄生虫》将为我们进入韩流4.0提供巨大动力。





自上世纪90年代以来，韩国不断发展成为内容强国。随着韩流明星火遍全球，韩国流行音乐已成为全球主流音乐，而韩国电视剧席卷了包括中国在内的亚洲市场。彭博社预测，《寄生虫》获得奥斯卡奖将成为推动韩国软实力进一步发展的动力。但是，为了升级到韩流4.0，我们需要作出更积极的努力。





没有人会再质疑韩国流行音乐和韩国电影的品质，但我们不能止步于韩流3.0，而应该推动韩流4.0的发展，新的风险投资资金也将进入文化、媒体和内容领域，成为行业主要参与者。如果未能实现这一目标，我们将无法和竞争对手抗衡。因此，韩国电影《寄生虫》将成为里程碑，韩流将向前迈进，并在经济层面上影响生产和分销。





如果我们将韩国的软实力竞争力提升到世界一流水平，文化产业可能会成为韩国经济的驱动力。而最关键的是通过文化和经济的融合重新打造韩流的内容。当韩流能够将情感、艺术、技术和工业融为一体时，韩流内容产业必将成为韩国新的出口力量。