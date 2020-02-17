韩国首座出口阿联酋核电站获准运行

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韩国在阿联酋首都阿布扎比西方270公里的巴拉卡地区建设了韩国型下一代核电站“APR1400”4个机组，总发电量为5600兆瓦，总工程费186亿美元。由韩国电力公社主导、现代建设和三星物产等企业共同参与的联合体2009年承包了该项目。





工程于2012年7月开始动工建设，1400兆瓦的1号机组于2017年完工，即将进行试运行。但在批准试运行的过程中，阿联酋政府一直以安全和培育本国高级人才等为由予以推迟。随着阿联酋最终批准1号机组运行，该机组在核燃料装填完毕后，即将进入试运行阶段。阿联酋当局表示，巴拉卡核电站1号机组将在数月内正式开始商业运转。





巴拉卡核电站是韩国出口中东地区的首座核电站，也是韩国首次向海外出口核电站。巴拉卡核电站1号机组的运作不仅对韩国和阿联酋具有重要意义，对全球核电站历史也有着深远影响。巴拉卡核电站的运作证明了韩国型核电站在国际市场上的竞争力，韩国将因此而加快进军国际核电市场的速度。韩国已决定与阿联酋联合进军第三国核电站市场，两国于去年6月签署了相关谅解备忘录。





目前，韩国正积极推进向保加利亚出口核电站项目。去年12月，韩国的方案被保加利亚选为第二核电站建设项目三大候选之一，目前正展开竞争。如果韩国争取到保加利亚核电站项目，该项目将成为韩国进军欧洲市场的桥头堡。目前，韩国还准备参与哈萨克斯坦和土耳其核电站建设项目。韩国政府去年发布了核电站出口竞争力加强方案，正积极进军世界市场。