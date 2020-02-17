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徐智慧

#明星档案 l 2020-02-18

ⓒ KBS

职业：演员 

生日：1984年8月24日 

出生地：首尔 

身高：170cm 

学历：成均馆大学表演艺术专业 

出道：电视剧《洛城生死恋》（2003年） 

 

徐智慧上高二时被星探发现，开始了演艺生涯。因在古装剧《辛旽》中以高超演技一人分饰两角而开始被观众所熟知。 

徐智慧拥有高挑的身材，五官精致略带冷艳，常饰演干练、高冷的女性角色，而此类角色在剧集中多为女二号或配角，因此徐智慧在演员生涯早期也曾对自己产生过怀疑，可她当时想“如果不做演员我能做什么？”，但正是因为这一稍显悲观的想法让她顺利度过了低迷期，并最终成为被观众认可的实力与美貌兼备的女演员。 

 

代表作： 

·电视剧： 

《要一起吃晚饭吗》（2020 

《爱的迫降》（2020 

《胸外科：盗取心脏的医生们》（2018 

《黑骑士》（2017 

《嫉妒的化身》（2016 

《对，就是那样》（2016 

《重击》（2014 

《Punch》（2014 

《49日》（2011 

《金首露》（2010 

《春子家有喜事》（2008 

《香丹传》（2007 

《跨越彩虹》（2006 

辛旽》（2005 

《嫂嫂19岁》（2004 

《洛城生死恋》（2003 

·电影 

《猖獗》（2018 

《可以的顾客们》（2011 

《站着睡觉的树》（2010 

《头师父一体3》（2007 

《女高怪谈4：声音》（2005 

 

主要获奖经历： 

SBS演技大赏 水木剧部分 女子优秀演技奖（2018 

SBS演技大赏 浪漫喜剧部分 特别演技（2016 

光州国际电影节 Best Star奖（2015 

KBS演技大赏 日日剧 女子优秀演技奖（2012 

第1届SBS希望明日分享大赏艺人部分 分享人奖（2011 

MBC演技大赏 新人奖（2005 

 

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