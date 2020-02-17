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职业：演员

生日：1984年8月24日

出生地：首尔

身高：170cm

学历：成均馆大学表演艺术专业

出道：电视剧《洛城生死恋》（2003年）

徐智慧上高二时被星探发现，开始了演艺生涯。因在古装剧《辛旽》中以高超演技一人分饰两角而开始被观众所熟知。

徐智慧拥有高挑的身材，五官精致略带冷艳，常饰演干练、高冷的女性角色，而此类角色在剧集中多为女二号或配角，因此徐智慧在演员生涯早期也曾对自己产生过怀疑，可她当时想“如果不做演员我能做什么？”，但正是因为这一稍显悲观的想法让她顺利度过了低迷期，并最终成为被观众认可的实力与美貌兼备的女演员。

代表作：

·电视剧：

《要一起吃晚饭吗》（2020）

《爱的迫降》（2020）

《胸外科：盗取心脏的医生们》（2018）

《黑骑士》（2017）

《嫉妒的化身》（2016）

《对，就是那样》（2016）

《重击》（2014）

《Punch》（2014）

《49日》（2011）

《金首露》（2010）

《春子家有喜事》（2008）

《香丹传》（2007）

《跨越彩虹》（2006）

《辛旽》（2005）

《嫂嫂19岁》（2004）

《洛城生死恋》（2003）

·电影

《猖獗》（2018）

《可以的顾客们》（2011）

《站着睡觉的树》（2010）

《头师父一体3》（2007）

《女高怪谈4：声音》（2005）

主要获奖经历：

SBS演技大赏 水木剧部分 女子优秀演技奖（2018）

SBS演技大赏 浪漫喜剧部分 特别演技奖（2016）

光州国际电影节 Best Star奖（2015）

KBS演技大赏 日日剧 女子优秀演技奖（2012）

第1届SBS希望明日分享大赏艺人部分 分享人奖（2011）

MBC演技大赏 新人奖（2005）