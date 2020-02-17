聚焦韩国文化产业
2020-02-17
#明星档案 l 2020-02-18
职业：演员
生日：1984年8月24日
出生地：首尔
身高：170cm
学历：成均馆大学表演艺术专业
出道：电视剧《洛城生死恋》（2003年）
徐智慧上高二时被星探发现，开始了演艺生涯。因在古装剧《辛旽》中以高超演技一人分饰两角而开始被观众所熟知。
徐智慧拥有高挑的身材，五官精致略带冷艳，常饰演干练、高冷的女性角色，而此类角色在剧集中多为女二号或配角，因此徐智慧在演员生涯早期也曾对自己产生过怀疑，可她当时想“如果不做演员我能做什么？”，但正是因为这一稍显悲观的想法让她顺利度过了低迷期，并最终成为被观众认可的实力与美貌兼备的女演员。
代表作：
·电视剧：
《要一起吃晚饭吗》（2020）
《爱的迫降》（2020）
《胸外科：盗取心脏的医生们》（2018）
《黑骑士》（2017）
《嫉妒的化身》（2016）
《对，就是那样》（2016）
《重击》（2014）
《Punch》（2014）
《49日》（2011）
《金首露》（2010）
《春子家有喜事》（2008）
《香丹传》（2007）
《跨越彩虹》（2006）
《辛旽》（2005）
《嫂嫂19岁》（2004）
《洛城生死恋》（2003）
·电影
《猖獗》（2018）
《可以的顾客们》（2011）
《站着睡觉的树》（2010）
《头师父一体3》（2007）
《女高怪谈4：声音》（2005）
主要获奖经历：
SBS演技大赏 水木剧部分 女子优秀演技奖（2018）
SBS演技大赏 浪漫喜剧部分 特别演技奖（2016）
光州国际电影节 Best Star奖（2015）
KBS演技大赏 日日剧 女子优秀演技奖（2012）
第1届SBS希望明日分享大赏艺人部分 分享人奖（2011）
MBC演技大赏 新人奖（2005）
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2020-02-15