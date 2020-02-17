7名被困“钻石公主号”人员搭乘“空军3号”抵达金浦机场

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停靠日本横滨港的“钻石公主号”游轮上的乘客最终获准下船，为防止部分乘客下船后入境韩国，韩国政府采取了紧急措施。





韩国政府已决定禁止游轮上的外籍乘客入境韩国，外交部已要求日本政府提供乘客名单。目前，韩国国内持续出现感染路径不明的确诊病例，处于防疫紧急关口，必须严加防控疫情继续传入。





此前，被困日本游轮“钻石公主号”上的6名韩国公民及1名日籍家属搭乘韩国“空军3号”飞机抵达金浦机场，他们已开始进行为期两周的隔离。目前，韩国针对来自中国的入境者实施特别入境程序，即使没有症状，若不能确认在韩住所或联络方式，也将被拒绝入境，但尚未针对日本入境者采取相关措施，因而没有阻止来自日本的人员入境或进行特别监控的方法。对此，韩国政府决定采取紧急措施，禁止游轮上的外籍乘客入境韩国。





“钻石公主号”游轮上共乘坐了3711人，其中游客2666人，乘务人员1045人。截至18日，船上新冠肺炎确诊病例达542例，已被送往医疗机构进行隔离治疗。船上338名美国公民已搭乘包机返回美国，截至18日，游轮上约剩余2900余人，日本当局决定19日起允许检测结果为阴性的乘客下船。但专家认为，无法完全确认这些乘客没有染病，在无症状感染期间，因病毒量少，检测结果或为阴性。“钻石公主号”游轮上的乘客在很长一段时间里被困在有限的船内空间，在持续出现确诊病例的情况下，船内就像一个新冠病毒的“培养皿”，可能有许多人都是病毒携带者。