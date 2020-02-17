《漫话国乐》 春雪 / 四季歌 / 杨柳歌





郑芝溶被誉为韩国现代诗的先驱，曾留下很多脍炙人口的作品，《春雪》也是其中之一。

“开门一看，

吓一跳！

远山就在眼前，

额头都凉了。

迎来雨水节，

正是初一清晨，

突然，春雪覆盖的山峰呈现在眼前，

令人感到一丝凉意与光彩，

白衣带也不由得散发香气……”





这一段诗句形容雨水节气意外遇到的雪景，借此告诉人们春季即将来临。雨水是二十四节气中的第二个节气，这时候，气温回升，冰雪融化，降水增多，因此取名为雨水。到了雨水节气，人们会因明显的气候变化感受到春季的到来。当诗人以为漫长的寒冬已过，再等一年才能看到白雪时，开门一看，突然白雪皑皑的山峰就呈现在眼前，一定是既惊讶又高兴的。





伽倻琴独奏曲《春雪》描写了春雪纷飞的情景。黄秉冀是韩国著名伽倻琴演奏家兼作曲家，他创作的《春雪》由第一乐章“宁静的清晨”、第二乐章“和平地”、第三乐章“神秘地”、第四乐章“滑稽地”和第五乐章“兴致勃勃地”组成。

{音乐1：《春雪》中“神秘地”、“滑稽地”、“兴致勃勃地” / 作曲/伽倻琴-黄秉冀}





其实，《春雪》的原名为《新春》，当初黄秉冀作为伽倻琴与交响乐团的协奏曲创作了《新春》，后来才改编成伽倻琴独奏曲，并取名为《春雪》。作曲家将曲名从“新春”改为“春雪”，原因之一是在新春之际，人们会因冬季即将结束，未来一段时间再也看不到白雪而感到惋惜，但同时也会翘首以待春天的到来。





大家有没有发现随着年龄的增长，对季节的变化也会越来越敏感？尤其是换季的时候，人们会不禁感叹：“时间过得好快啊！”短歌《四季歌》刚好描写了人们对季节变化与人生无常的深切感受，其开头是这样的：

“山上开了花，分明是春天。

春季到来，可世事凄凉，

昨日的我还是青春年华，

可今日的我却已白发苍苍，真令人心寒。”

这首歌首先感叹四季无常，接着感叹人生无常，提醒人们人生短暂，应趁年轻时尽情享受美好的人生。





“如果人人都能活上100岁，

去掉生病、睡觉、操心、烦恼的日子，

人生只有40个春秋而已。

哎呀，人死了就埋在坟墓里。

这样一走，

即使祭坛上摆着各种山珍海味，

还不如生前一杯酒。

偷吃国库粮食的、不孝的、兄弟不和睦的，

把这些坏人先送去黄泉路，

剩下的朋友聚在一起喝酒，

尽情玩乐吧。”

{音乐2：短歌《四季歌》 /赵相贤名唱}





短歌是艺人在表演盘索里之前为了溜嗓子、招揽观众而表演的较短的歌，通常描述美丽的自然风光或英雄豪杰的传说故事。短歌的特点在于其尾声都以“尽情玩乐吧”结尾，强调即使人生无常，时光荏苒，事情多到忙碌不堪，最重要的还是尽情玩乐。这句话，除了突显古人喜欢风流的性情，在艺人表演时，还用来提醒台下的观众不管多要紧的事情，都先放下，先来关注一下表演，不要错过盘索里表演带来的快乐和享受。





接下来请大家欣赏的是由年轻艺人组成的NAMU乐队以京畿民谣《杨柳歌》为题材重新诠释的同名歌曲。京畿民谣《杨柳歌》以简短的歌词反复歌颂春季的自然风光。

“只瞄准柳枝上的黄莺与燕子，

要不用柳条做笛子来吹吧。”

值得关注的是，NAMU乐队将这首民谣重新诠释，改编成充满异国情趣的音乐，受到传统乐坛的关注。

{音乐3：《杨柳歌》/NAMU}