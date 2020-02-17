IMF：新冠疫情冲击全球经济 韩国应采取扩张性财政政策

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国际货币基金组织（IMF）认为新冠肺炎疫情是将影响全球经济的不确定因素，建议韩国采取扩张性财政政策和货币政策刺激经济。





国际货币基金组织报告预计今年全球经济增长率为3.3%，高于去年的2.9%，同时说明称，该数据建立在此前增长较慢的国家情况有所改善的基础上，由于发达国家经济仍处于低迷状态，前景并不明朗。国际货币基金组织就此次疫情对经济的影响给出了2种预测。首先，中国的短期前景取决于是否能成功遏制疫情扩散。在疫情迅速得到控制的情况下，被压抑的需求将刺激经济活动，今年下半年有望出现反弹。但疫情带来的冲击也有可能更大、更持久。若疫情得不到迅速控制，将可能造成更严重的全球性冲击，全球供应链将进一步崩溃。报告还预测全球经济中期增长将低于历史平均值，下行风险仍占据支配地位，主因是贸易紧张再度加剧、疫情持续扩散和多边主义倒退。





国际货币基金组织认为韩国有充分的财政余力，但增速仍未达到潜在增长率，即韩国有能力也有必要维持扩张性财政政策。有忧虑认为，韩国潜在增长率下滑过快，且经济增速和潜在增长率同步下滑，跌幅也高于全球主要国家。韩国经济研究院以5年为单位的分析显示，2000年以后，韩国经济增速持续下滑，从2001至2005年的5.0%跌至2016至2019年的2.9%，跌幅达2.1个百分点，在经合组织中高居第5。尤其值得注意的是，截至2010年韩国经济增速一直高于全球增速，但此后则跌至全球增速之下。同期，潜在增长率也从4.7%跌至3.0%，跌幅在经合组织成员国中排名第8。





韩国是受此次疫情影响最大的国家之一，需要采取特别的应对措施。