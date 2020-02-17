特朗普总统的大选战略和美北关系走势

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去年2月越南河内美北首脑会谈破裂后，美北关系陷入困境，同年6月在板门店举行的南北韩、美国三方首脑会晤和10月斯德哥尔摩美北工作协商也未能取得成果。在此情况下，美国政府内负责北韩事务的小组最近出现人事调动而使美北协商变得更为艰难。





美国和北韩都更换了参加河内美北首脑会谈和斯德哥尔摩美北工作协商的主要官员。北韩外务相李勇浩被免职后，美国国务院对北韩政策特别代表比根升任副国务卿，副代表亚历克斯·黄被提名为美国驻联合国特别政务副大使等，美国国务院内负责北韩事务的核心小组出现了空白。美国总统特朗普认为，他在北韩问题上取得了不错的成果。因为北韩不再进行核试验与洲际弹道导弹试射，将不会对其竞选连任造成负面影响。特朗普总统本想一揽子解决北韩核问题，并为此组建对北韩协商小组。但是以目前的情况来看，美北无核化协商难以取得进展。因此，特朗普总统认为没必要继续通过该小组彻底解决北韩核问题，只要保持遏制北韩发起核导挑衅的现状即可。





由于美国国务院不知何时能替补人选而使人们忧虑美北协商有可能丧失动力。对此，韩国政府表示，比根虽然升任副国务卿，但是仍担任对北韩政策特别代表，因此不会有太大的问题。韩国外交部长官康京和强调，在北韩问题上，美国副国务卿比根仍扮演主导性角色，且韩国政府通过多种渠道与美国进行沟通和信息共享，因此绝不会出现空隙。





但是部分专家对美国能否及时妥善地应对在韩半岛出现的“突发变数”表示质疑。据悉，比根仍将负责美北无核化协商，问题是担任对北韩政策特别代表时能专注于北韩问题，但是升任副国务卿后，还要顾及美国全盘对外事务。在此情况下，如果北韩发起挑衅，不知美国能否及时妥善地加以应对。有关于此，韩国政府难以公开表示忧虑。





2月4日，美国总统特朗普在发表国情咨文时没有提及北韩，且美国有线电视新闻网10日报道称，特朗普总统表示，今年11月美国总统选举以前，没有意向与北韩国务委员会委员长金正恩举行美北首脑会谈。此外，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩12日对举行美北首脑会谈的必要性作出模糊的回答，美国国防部长埃斯珀更是将北韩指称为“不良国家”。这意味着美国总统特朗普不再执着于解决北韩核问题。美国已进入大选局面，特朗普总统也专注于竞选连任。一直以来，国内经济、医疗保险、税收政策、候选人丑闻等对美国总统选举造成相当的影响，但是韩半岛局势和北韩核问题从未给美国大选造成影响。由此看来，只要北韩问题不再恶化，也就是北韩不再进行核试验和洲际弹道导弹试射，将不会对特朗普总统竞选连任造成不利影响。因此，特朗普总统像似对北韩问题丧失了兴趣。





在去年12月举行的北韩劳动党全体会议上，金正恩表示，北韩将采取惊人的实际行动，并推出新型战略武器。这意味着如果美国在北韩核问题上继续持消极态度，北韩有可能发起高强度挑衅。特朗普总统对美北无核化协商和北韩问题的关心程度下降，美北无核化协商的动力也随之降低。因此，北韩国务委员会委员长金正恩有可能发起挑衅，以提高特朗普总统对北韩核问题的关心程度。问题是，如果北韩进行核试验或洲际弹道导弹试射，其后果恐不堪设想。因此，北韩有可能通过火箭发动机试验、修复丰溪里核试验场等不触犯美国红线的方式发起挑衅，如果美国继续不予理睬，北韩也有可能触犯红线。有关于此，美国北方司令部司令奥肖内西分析称，北韩于2017年11月进行最后一次洲际弹道导弹试射后，完成了战略武器研发。因此，美国高度关注北韩发起洲际弹道导弹挑衅的可能性。美国海军太平洋司令部则表示，2月12日在加利福尼亚州圣地亚哥前海西部试验场进行潜射弹道导弹试射，其射程覆盖整个东北亚地区。目前，美国战略资产部署在韩半岛周边地区，且美国侦察机在空中监视北韩的一举一动，去年年底曾有4架侦察机同时飞临韩半岛上空。美国虽然强调与北韩对话的必要性，但也派出战略资产警告北韩不要轻举妄动、触碰红线，因为这样才不会对特朗普总统竞选连任造成负面影响。





以目前的情况来看，由于美国尚未关闭对话之门，且北韩发起高强度挑衅对自身毫无利益可言，因此北韩暂且不会触碰红线。美国军方支持通过外交方式解决北韩核问题，且美国政府为重启美北对话作出积极努力。去年，美国国务院对北韩政策特别代表比根访问韩国，并提议北韩在板门店会面，甚至前往北京，试图与北韩举行对话。由此可知，美国政府的基本立场是与北韩进行对话。





河内美北首脑会谈破裂后，韩国政府为改善南北韩关系和重启美北对话作出多方面努力，且美国政府尚未关闭与北韩对话之门。因此，我们希望北韩不要辜负韩国政府的一片好意，早日回到对话桌前。