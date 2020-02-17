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新冠肺炎疫情暴发后，往返韩中两国的民航航班已取消70%以上等，韩国廉价航空公司遭受重大损失。因此，韩国政府决定向廉价航空业提供3000亿韩元的紧急融资，并在最长3个月间为因新冠肺炎疫情而暂停或减少航班的航空公司免除机场设施使用费等，以缓和财政困难。国际民航组织预测，受新冠肺炎疫情影响，今年一季度全球航空公司的乘客载运量将减少40%，总营业收入将减少40亿至50亿美元。在此情况下，北韩的航空公司采取何种应对措施也引人关注。那么，北韩有几家航空公司，且飞往哪些国家和城市呢？





北韩的高丽航空公司拥有29架主要机型和35架其他机型等共64架民航客机，这些飞机大都是从俄罗斯购买的。高丽航空作为北韩唯一的民间航空公司，本来叫“朝鲜民航”。北韩民间航空公司的历史始于1946年12月10日成立的“北朝鲜航空建设中央委员会”，1953年12月与前苏联共同成立“朝鲜航空运输株式会社”，并开设从平壤往返中国沈阳和前苏联赤塔的国际航班，1954年5月开设来往平壤、咸兴、清津的国内航班，1955年9月从前苏联引进飞机，成立“朝鲜航空运输公司”，并开始运营内阁直属的“航空管理局”。





北韩唯一的民用航空公司高丽航空于1996年加入国际航空运输协会，被赋予二位代码“JS”。高丽航空开设往返北京、上海、中国澳门和俄罗斯符拉迪沃斯托克的航班，但是目前因新冠肺炎疫情而暂停所有航班。此前，高丽航空运行最多的是往返中国的航班。但是联合国安理会决定2019年12月22日起全面禁止各国接纳北韩外派劳工，北韩为招引中国游客赚取外汇而增设与中国间的航班。





北韩也运行国内航班。2014年开始，北韩居民可利用飞机进行国内旅游，但这对一般民众来说是可望而不可及的事情。北韩虽然运营国内航班，但是购票非常麻烦，且票价高得离谱，因此一般居民几乎都不坐飞机。为利用飞机，首先要到所在地保安署申请居民登录证明，然后办理旅行证。这时，必须向签发文件的人行贿。当然，参加各种活动的高层干部不必行贿也能办理旅行证，但是北韩居民若不行贿，就很难拿到旅行证。此外，为利用飞机，还要向所在地保安员或保卫员报备，并告知为何要乘坐飞机。如此这般，北韩虽然为方便民众而运营国内航班，但是北韩民众却难以享受这种便利。北韩的国内定期航班仅往返平壤、咸兴、清津三个城市，并以平壤顺安机场为中心，不定期运行飞往惠山、三池渊等地的航班。在北韩开始运营国内航班的2014年，平壤到三池渊的票价为92美元，平壤到渔郎的票价为83美元。而当时，北韩一般劳动者的月薪仅为0.3美元，因此他们根本就坐不起飞机。





特别值得一提的是，北韩的客机都很老旧，且国际社会对北韩高丽航空的评价也不好。受国际社会制裁的高丽航空被评为最恶劣的航空公司。从表面上看，高丽航空和其他国家的航空公司没什么不同，但是实际上经常载运北韩外派劳工、搬运武器配件和北韩外交官在海外筹措的现金，甚至牵涉到北韩核武开发等介入犯罪行为而受到国际社会的制裁。航空业内全球权威航空公司与机场服务评级机构“Skytrax”2012年至2016年连续5年将高丽航空评为安全性极低的一星级航空公司。高丽航空的客机都很老旧，并在安全性、技术缺陷、机内餐食、服务等最高给予五星的综合评估中获得最低分而被评为一星级航空公司。





国际社会认为高丽航空不是一般的航空公司，而是被北韩情报机关用于在国外展开活动和进行谍报工作的“伪装企业”。2016年，美国财政部以载运北韩外派劳工和大规模杀伤性武器等禁止输送物资为由，将高丽航空所属16架客机追加列入制裁名单中。2017年，北韩国务委员会委员长金正恩同父异母的哥哥金正男在吉隆坡机场遇刺身亡后，马来西亚警方将高丽航空员工指控为嫌疑人。此外，泰国、巴基斯坦、科威特等6个国家、10多个城市曾一度削减高丽航空航班。





但是今后高丽航空的运营情况有可能发生变化，因为北韩国务委员会委员长金正恩是出了名的飞机爱好者。已故北韩国防委员会委员长金正日从来没有坐过飞机。与只坐火车出行的父亲相比，金正恩委员长经常乘坐飞机，而且是飞机爱好者。海外媒体将金正恩委员长的专机“苍鹰一号”称为“Air Force Un”，这可能是比照美国总统专机“Air Force One”取的名字。2017年2月，也就是在北韩发射远程弹道导弹之前，金正恩委员长乘坐其专机“苍鹰一号”前往东仓里卫星发射场进行现场指导。此前，金正恩2015年2月前往平壤未来科学家大街建设现场进行视察时也乘坐“苍鹰一号”。当时，北韩媒体还公开了金正恩委员长的专机“苍鹰一号”的内部照片。北韩国务委员会委员长金正恩的专机“苍鹰一号”由前苏联时期生产的“伊尔-62M”改造而成，最高时速为900公里，最多可乘坐200人。因此，2018年在新加坡举行第一次美北首脑会谈和2019年在越南河内举行第二次美北首脑会谈时，金正恩委员长是否乘坐其专机“苍鹰一号”前往，引发了关注。结果，为安全起见，金正恩委员长没有乘坐自己的专机。但是去年11月，金正恩委员长乘坐其专机“苍鹰一号”前往元山葛麻海岸旅游区建设工地视察，并观看和指导了空军飞行训练。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩是飞机爱好者，正逐渐增加对航空业的投资。北韩新建平壤顺安机场航站楼并整修滑行道，还建造地方机场，计划引进新型飞机等，以通过航空运输吸引更多游客。元山葛麻机场是继平壤顺安机场后北韩第二大国际机场。该机场本是军用机场，但是2015年建造旅客航站楼，并进行大规模维修工程后对外开放，2016年在这里举行了国际飞行表演。此外，北韩在金正恩委员长的指示下制定“平壤国际机场地区开发总计划”，并从2016年开始积极推进该计划，以优化机场周边环境。总之，北韩的航空业有很大的发展空间。





北韩通过《国家经济发展10年战略规划》积极推进平壤国际机场建设事业，并试图通过航空业和旅游业应对国际制裁，开辟一条活路。但是在新冠肺炎疫情仍在持续的情况下，北韩此举在短期内将难以取得预期的成效。