来自韩国的助威—武汉加油！

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：朴胜赞(中国经营研究所所长、龙仁大学教授)





刚刚进入鼠年，大家还没来得及好好说一声“新年快乐”，新冠病毒便袭击全球。疫情疯狂扩散，韩国各界心系中国，纷纷伸出援助之手支援武汉支援中国。本期节目有请中国经营研究所所长、龙仁大学教授朴胜赞为我们介绍一下相关情况。









南：朴所长，您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼，好吗？

朴：大家好，我是韩国龙仁大学中国学系教授朴胜赞。同时还兼任中国经营研究所的所长。

南：中国经营研究所是一个怎样的研究所呢？

朴：顾名思义，本研究所主要是共同研究中韩两国之间企业和贸易等方面的经营工作。我们通过不断地对中国的市场和政府的政策等方面进行考察，并以考察的内容为基础，对中韩两国的企业经营和贸易进行研究。同时我们还以我们的研究成果，针对那些想进军中国的韩国企业，对他们做一些必要的培训，帮助他们了解中国、尽快适应中国。

南：2020新年伊始，人类第一次听到的新病毒--新冠病毒扩散，给全球带来了恐怖。能介绍这些天韩国的情况吗？

朴：韩国虽然没有中国那么严重，但是也出现了多起病例了。每天早上一睁开眼睛，耳朵里面听到的、眼睛所看到的都是“中国又增加了多少确诊病例、多少人死亡”的消息，韩国人也觉得十分恐怖。总之，这段时间大家也都很小心，戴口罩的人也比以前多了，电影院等大型公共场所的人也少多了。

南：韩国采取了撤侨行动之后，曾经一度引起了部分地区的紧张，对吧？

朴：是的。尤其是第一次和第二次撤侨一共700多人从武汉同时回国，并且在固定地点团体隔离，引起该地区民众的紧张和抵触情绪这也是情有可原的。不过后来他们马上调整了心态，开始帮助侨民安心在国内进行隔离。本月15、16号这两批侨民全部健康地结束隔离回到自己的家中，当地居民还出来欢送，并说“今后路过我们牙山一定要来做客！”

南：疫情扩散，韩国各界纷纷伸出援助之手帮助武汉。听说你们研究所也是一马当先，能介绍一下情况吗?

朴：多少年来，中国是我生命当中很重要的部分，我的工作、我的专业都离不开中国。疫情发生之后，我觉得我不能袖手旁观，所以就首先发起了一个援助武汉的倡议，没想到我的倡议得到了周围人士的大力支持。我们先接受了捐款，然后通过各种渠道购买了医用物资，又联系了政府的专机，专门把物资送到了武汉。看到武汉发来的物资被转达到各医院的照片，真的让我们感慨万千！目前我们已经筹备了第二次援助物资，正在准备输送。









南：2015年首尔流行很严重的中东呼吸综合征，当时很多国家都告诉国民不要到韩国来，而北京市政府向首尔市伸出了援助之手，还有很多中国游客来韩国旅游。最近首尔市长朴元淳的“感恩视频”被传为佳话，是吧？

朴：是的，当时韩国很难，你知道韩国旅游业占据国民经济的很大比例，游客大幅减少，这对韩国经济打击很大。当时，作为首尔的友好城市，北京市特地派来了特使团队，考察并商议援助韩国的方式方法。所以朴元淳市长不久前特地拍了视频，表达对中国人民的担忧和感激，并表示到了报恩的时候了，现在这个视频点击率在中国已经超过了4亿次。真是让人感到欣慰！患难见真情啊。

南：疫情严峻，对韩国的经济有怎样的影响呢？

朴：这次疫情不仅对中国的经济打击很大，对韩国也一样。很多韩国企业零部件都是来自中国，很多中国工厂停产了，零部件供应跟不上，韩国也得被迫停产。不仅是韩国，对全世界很多国家的影响都会很大，尤其是周边国家。

南：都说危机也是机会，你觉得这次疫情会给我们带来怎样的机会呢？

朴：任何危机之中都有机会，但是机会不是谁给的，而是自己创造的。我觉得疫情肆虐的时期正好让我们可以进一步增强自己内面的实力，同时也利用这个机会跟中国的企业和地方政府搞好关系，所谓养精蓄锐。这些都将有利于自身今后的发展与合作，这本身就是机会。（图片来自嘉宾）