新天地教徒感染新冠肺炎引发韩国大面积感染

ⓒYONHAP News

韩国新冠肺炎疫情形势随着新天地大邱教会教徒染病引发的大面积人员感染而急转直下。新天地已被基督教组织认定为异端，与普通教会不同，新天地的教徒们进行礼拜和集会时席地而坐，且人员非常密集，这是引发此次大面积感染的原因之一。





除大邱外，庆北清道也出现了大量确诊病例。清道是新天地教会创始人的故乡，也是新天地教会的发源地，因此教会有关人士和教徒经常前往访问。目前，韩国各地新增的大批确诊患者中，大部分都是曾访问大邱或清道的新天地教会人员。虽然传染路径尚未查明，但新天地教会已成为新冠病毒超级感染源。另外，清道大南医院（音译）出现一名被确诊感染新冠病毒的死者和集体感染事件。据韩国防疫当局介绍，以20日为准，大南医院共出现15名确诊患者，其中5人是该院护士，目前医院已被关闭，医疗和工作人员均被隔离。





韩国新增确诊病例大部分与新天地教会，尤其是第31例确诊患者（新天地教徒）有关。大部分人都曾参加新天地礼拜或曾前往第31例患者所经之地。截至目前，第31例患者感染原因尚未查明，有观点认为，不能排除其为交叉感染，超级传播者另有他人的可能。而首尔等地也出现了感染路径不明的确诊病例。





韩国传染病危机预警分为4个级别，分别是“关心”、“注意”、“警戒”和“严重”。韩国政府在韩国出现首例新冠肺炎确诊病例的1月20日，将预警级别从“关心”上调至“注意”。在确诊病例增至4例后，政府将预警级别提升至“警戒”，并一直维持至今。