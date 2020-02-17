未来统合党成立 时隔3年结束保守派分裂状态

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17日，在距离4月15日国会议员选举还剩58天之际，包括最大在野党自由韩国党在内的韩国保守派势力组建的未来统合党正式成立。





未来统合党当天在国会议员会馆大会议室举行成立仪式，提出“审判文在寅政权”的口号，并宣布保守派将团结一致参与本届选举。未来统合党由自由韩国党、新保守党、前进党3个国会政党和部分亲李明博派系及亲安哲秀派系人士、保守派市民团体、部分青年政党组成。未来统合党的议员席位总共为113席，包括自由韩国党105席、新保守党7席、前进党1席，是仅次于保有129席的执政党共同民主党的国会第二大党。若再计入此前自由韩国党为争夺比例代表席位而创建的未来韩国党5个席位，则可达到118席。





未来统合党领导班子原封不动地沿袭了原自由韩国党。原自由韩国党党首黄教安担任党首，国会代表沈在哲、政策委委员长金在原、秘书长朴完洙也依然在新党中担任相同职位。不过未来统合党最高委员会除原自由韩国党7名委员以外，新增4名委员，分别是济州道知事元喜龙、新保守党年轻政党愿景委员会主席李俊锡、前议员金荣焕、前进党最高委员金垣成。据分析，未来统合党将在国会选举结束后召开全党大会，对领导班子进行调整。





除未来统合党以外，为了备战即将来临的国会议员选举，政界纷纷展开合纵连横。提出打破两党相争局面的前议员安哲秀正在办理国民之党创党手续。另外，以全罗道地区为据点的正未来党、代案新党、民主和平党三个在野党也在推进合并，新党暂定名为“民主统合党”。





本届选举将形成执政党共同民主党、最大在野党未来统合党、正义党、民主统合党、国民之党五党竞争的局面。此外，瞄准比例代表席位的小型政党也先后成立，本届选举或将成为参选政党数最多、形势最为复杂的一届。





未来统合党成立的最大意义是保守阵营的重新集结。2016年12月前总统朴槿惠弹劾案在国会通过后，当时的执政党新国家党四分五裂。时隔3年多，保守阵营再度集结。黄教安在成立仪式上表示，我们已团结一心，将向着审判现政权这一共同目标奋力前行。随着未来统合党形成保守阵营统一战线并提出审判政权的目标，从宏观上来看，本届选举仍将呈现出共同民主党与未来统合党的一对一对决局面。尽管表面上为五党竞选，但是共同民主党和未来统合党或将分别率领广义上的执政势力和保守阵营展开全面战。最近，共同民主党围绕党内推荐的内部不和谐音逐渐扩大，不利因素较多，未来统合党又在此时成立，使选举结果愈发难以预料。有意见指出，未来统合党若要在支持率上取得叠加效应，首先需要消除外界对该党实质仍为新国家党的批判，并将支持群体的范围扩大至中间派和展开人事改革等。目前，多派势力合并的后遗症已经开始显现，预计前路很难一帆风顺。