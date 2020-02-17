韩国发射全球首颗静止轨道环境观测卫星

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韩国自主研发的海洋和环境观测卫星“千里眼2B号”19日上午在法属圭亚那太空中心发射成功。由此，韩国成为全球唯一保有可持续观测地区大气和海洋环境变化的静止轨道卫星的国家。





“千里眼2B号”发射31分钟后，在1630公里上空成功脱离“阿丽亚娜5号”火箭。发射37分钟后，即韩国时间上午7时55分与澳大利亚一处地面站实现首次远程通信。在此次通信中，韩国航空宇宙研究院确认卫星和系统状态良好，卫星成功进入目标转移轨道。“千里眼2B号”将在今后两周内5次变更轨道，从椭圆形转移轨道进入高度36000公里的静止轨道。成功进入静止轨道后，卫星将进行为期数月的试验运行，对卫星搭载的环境观测体和海洋观测体系统进行调整，以实现功能最优化，并调整专用软件。该过程结束后，卫星将从10月起开展海洋信息服务，明年起开展大气环境信息服务。





“千里眼2B号”是全球首个观测可吸入颗粒物等大气污染物质的环境观测卫星。“千里眼2号”接手2010年发射的“千里眼1号”的气象和环境观测任务，与“千里眼1号”不同的是，由于卫星搭载体的功能大幅上升，一颗卫星无法搭载所有搭载体，2号分为2A和2B一对卫星，2A号负责气象观测，2B号负责环境和海洋观测。2018年12月发射的2A号从2019年7月起收集降雨强度、地表温度等信息。2A号搭载的气象观测体的分辨率高达1号的4倍，气象传感器的信道数目为16个，而1号仅为5个。2B号搭载的海洋观测体分辨率同样是1号的4倍多，可提供的信息为26种，是1号的2倍，每日观测次数也从8次增至10次。另外，2B号还搭载了1号所不具备的可吸入颗粒物观测体，这也是静止轨道卫星首次搭载环境观测体。





静止轨道卫星位于与地球自转速度同步的轨道中，因此从地面上看仿佛静止不动。这类卫星较在椭圆形轨道运行的卫星更有利于对特定地区进行集中观测。





“千里眼2B号”卫星的意义在于其设计、组装、试验等所有环节均使用了韩国技术，“千里眼1号”则是与法国共同研发。静止轨道卫星属于高难度技术，目前仅有美国、欧盟、日本、印度、中国、俄罗斯和以色列拥有相关技术。韩国率先在静止轨道卫星搭载环境观测体的意义尤为重大。目前，美国和欧盟分别在研发计划于2022年和2023年以后发射的TEMPO、Sentinel-4静止轨道卫星，“千里眼2B号”有望和这些卫星共同构建全球环境监测系统。据介绍，“千里眼2B号”的观测范围覆盖日本、印度尼西亚北部和蒙古南部，还包括菲律宾、老挝、泰国、柬埔寨、越南、新加坡等共13个国家。