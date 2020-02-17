IMF建议韩国采取扩张性财政政策

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国际货币基金组织（IMF）19日指出，暴发于中国的新冠肺炎疫情扩散是全球经济的不确定性因素之一，并呼吁国际社会展开合作，将疫情的负面影响降至最低。国际货币基金组织还针对韩国再度重申此前的建议，指出韩国虽然在财政上有充分余力，但经济增长未能达到潜在增长率，应保持扩张性财政政策和刺激性货币政策。





国际货币基金组织在即将于22至23日在沙特阿拉伯举行G20财长会议前发布了“G20展望报告”，其中指出尽管全球经济正在触底，但能否反弹仍不明朗。报告预测全球经济增速将从去年的2.9%升至今年的3.3%。不过这一数据以此前增长较慢的国家能够改善为前提，由于发达国家仍旧处于低迷状态，因此全球经济增长前景仍不明朗。报告还指出新冠肺炎疫情、贸易紧张局面重新加剧、多边主义倒退等是阻碍经济复苏的原因。报告认为，新冠肺炎疫情使中国的生产停止、移动受限，对经济活动造成阻碍，其影响还通过旅游、供应链和商品价格等波及其他国家。从中国的短期前景来看，若疫情扩散能够尽快得到遏制，受压抑的需求将刺激经济活动，今年下半年有望出现反弹。反之则将造成严重的全球性冲击。





国际货币基金组织认为，不过快取消政策性扶持十分重要，在财政余力允许范围内，应继续采取积极的财政和货币政策。国际货币基金组织呼吁采取积极的财政政策，以延续脆弱的经济复苏势头，并指出韩国、澳大利亚和德国的财政余力非常充分。国际货币基金组织还举例称，韩国虽然有充分的财政余力，但是经济增速未能达到潜在增速，应保持扩张性财政政策，同时在物价上涨率接近目标值之前，有必要维持宽松的货币环境，以进一步刺激经济。国际货币基金组织此前也就韩国经济提出过相同的建议，由于新冠肺炎疫情造成的不确定性上升，此次再度进行重申。





已有分析显示，韩国的经济增长率和潜在增长率正同步下滑，速度也较快。韩国经济研究院以5年为单位的分析显示，韩国的经济增速自2000年以来持续下滑，从2001年至2005年的5.0%下滑至2016年至2019年的2.9%，这在经合组织成员国中排名第5，在人均国民收入超过3万美元的国家中最快。同期，韩国潜在增长率也从4.7%下滑至3.0%，在经合组织成员国中排名第8。在此背景下，新冠肺炎疫情的影响又导致中国主要供应链断供，使韩国生产减少，服务业也出现萎缩，损失持续扩大。尤其是最近疫情在韩国出现了社区传播的迹象，经济活动预计将进一步萎缩。对此，不少意见呼吁亟需采取补充修订预算等积极的财政措施，提供政策性支援。