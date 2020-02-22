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随着新型冠状病毒肺炎疫情形势日益险峻，1月20日，韩国也出现了首例新冠肺炎确诊病例，韩国政府将传染病危机预警级别从“关心”上调至“注意”。政府以疾病管理本部为中心与地方政府、保健所与医疗机构紧密合作，迅速采取了各种防疫措施。首先，发布防疫行动守则。如果出现发烧、咳嗽等疑似症状，可先拨打疾病管理本部热线1339或致电各地保健所进行咨询。访问疾病管理本部指定的医院门诊或进行检测时，必须告知医护人员之前访问过的国家与地区。防疫行动守则还告诫人们，如果访问中国疫情发生地区，应尽量不去市场与医院，禁止接触野生动物与有发烧、咳嗽等疑似症状的人。





为防止新冠肺炎疫情扩散，政府加强了机场、港湾的检疫工作。自1月28日起，所有从中国入境韩国的旅客必须填写《健康状态调查表》，提交给检疫人员，并接受检疫站的确认。如果旅客有发烧等症状，医务人员会立即对旅客进行检疫，并根据医务人员的判断，决定是否采取隔离等措施。自2月12日起，香港与澳门也被列入“病毒污染区”，从这些地区入境的旅客也需填写健康调查表，并接受检疫。自2月4日起，政府全面禁止过去两周内访问或滞留中国湖北省的所有外国人入境韩国。另外，2月12日起从中国入境的旅客需要安装自我诊断APP，政府通过APP监控入境者的健康状况。安装APP以后，在入境后的14天内需要每天通过APP记录是否发烧等。





在此次政府采取的各项防疫措施中，“武汉撤侨”措施也感动了无数的人。为了保护旅居武汉韩国公民的安全，政府从1月31日起先后3次派出包机将840名侨民从武汉撤回韩国，并安排在政府指定设施内隔离14天。在这段期间，除2人被确诊罹患新冠肺炎外，690多人已于15日和16日解除隔离，安全回家。另外，迄今已有数名感染者痊愈并被解除隔离等，韩国人相信，韩国有足够的力量战胜此次疫情。