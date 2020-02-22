韩政府将新冠肺炎疫情预警上调至最高级别“严重”

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韩国政府23日正式将新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情预警上调至最高级别“严重”。





“严重”是传染病危机预警最高级别，最大特点是允许采取强制措施。传染病危机预警分为4个阶段，包括“关注“（海外出现新型传染病）、“注意”（国内出现感染情况）、“警惕“（限制性传播）”和“严重“（社区传播或者全国范围扩散）。在发布“严重”预警后，政府可采取最高级别应对措施，包括下令禁止举行大规模活动、各级学校停课等，且可以要求国民尽量减少外出和聚会等活动，即在限定范围内，可对国民基本权利进行部分限制。同时，疫情防控将由中央政府统筹应对。韩国政府设立了由总理挂帅的“中央灾难安全对策本部”，进一步加大政府层面的应对力度，迅速做出决策，强化央地合作体系。除下令学校停课、禁止大规模集会外，政府还可在必要时采取更严厉的措施。文化体育观光部可以要求国内外旅游业界停止有关旅游商品的销售。国土交通部可以调整航班，限制公共交通运行等。海洋水产部可以减少或调整船舶运行，还可限制外国船员入境等。食品医药品安全处将鼓励传染病治疗药物研发和生产。企划财政部将制定国家传染病应对预算，为各种防疫措施提供必要支援。





政府之前将新冠肺炎疫情预警维持在“警惕”级别是因为虽然国内确诊人数激增，但仍集中在特定地区和特定团体。而随着疫情向全国扩散，各地出现大量确诊病例，必须调整防疫体系，因此将预警级别上调至“严重”。对此，不少声音指责政府应对疫情不够及时。此前曾有医生协会等专家强烈要求提高预警级别，但政府认为国内疫情仍处初期阶段，因此将预警级别维持在“警惕”。





这是2009年甲型H1N1流感疫情后，韩国政府时隔11年再次发布最高级别传染病预警。