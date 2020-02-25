MONSTA X美国出道专辑公告牌200中排名第5

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MONSTA X日前于美国发行的首张英文专辑《All About Luv》成功进驻公告牌200榜单。





公告牌（Billboard）当地时间23日发文预告了29日次榜单排名情况，MONSTA X于14日发行的美国出道专辑《All About Luv》在尼尔森音乐统计的专辑销量数据中获得52000分，在公告牌200专辑销量榜中排名第5。在获得的52000分中，实体专辑的销量占绝大多数，达50000分。除实体专辑销售外，公告牌200榜单还将线上数字专辑下载量及在线播放量分别换算为销量指数，并合计在专辑总销量中。而MONSTA X的实体专辑销量如此之高，证明其在美国当地已拥有数量庞大的粉丝群。





此次也是MONSTA X首次进入公告牌200榜单，并成为韩国第3个排名进入该榜单前5位的歌手。防弹少年团曾3次获得该榜冠军，另外SuperM也曾获得1次冠军。





MONSTA X从去年开始便积极在美国进行音乐活动，上月20日也参与了当地知名电视节目《Today Show》的录制。