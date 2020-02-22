打造灾难应急“指明灯”——韩国“CORNERS”公司

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今天，让我们看看韩国企业是如何通过一些新想法来改变全球经济的。我们将带领大家共同走进韩国“CORNERS”公司，这家公司在2020年消费电子展上荣获创新大奖，让我们与公司首席执行官金东午（音译：김동오）一道，聊一聊他们公司。





1月7日至10日在美国举行的2020消费电子展上，韩国“CORNERS”公司推出了其智能枪声响应系统。当发生射击事故时，这个解决方案会迅速指导人们合理应对，并根据现场情况提出疏散和救援计划。这一系统在今年的消费电子展上引起了与会者的注意。美国国土安全部的一位官员甚至表示，他将要求引入韩国“CORNERS”公司的解决方案。为了表彰其新技术，韩国“CORNERS”公司获得了“技术让世界更美好”单元的消费电子展创新奖。也许，这个奖项最能代表公司成立的目的。





韩国“CORNERS”公司成立于11月9日，显示了他们决心对任何危机作出积极反应的决心，因为数字119是韩国火灾报告或紧急医疗服务的紧急访问电话号码。2014年，韩国“世越号”沉船事件的那一年，包括金东午先生在内的3位程序员共同创立了该公司，以防止发生类似的灾难性事件。当发生事故或灾难时，有必要将大量位于不同地点的人员引导到不同的出口，而不是让他们乱窜。计算多个疏散路线是一个科学问题。因此，韩国“CORNERS”公司的程序员开发了一种算法。2016年，韩国“CORNERS”公司完成了智能疏散指导解决方案。





在紧急情况下，人们容易陷入困境。测试结果表明，惊慌失措的成年人智商可能会下降到婴儿的水平。对于那些在紧急情况下无法做出正常反应的人，韩国“CORNERS”公司的设备提供了视听疏散指南。用户可能会想到壁挂式应急照明灯，但这是一种基于物联网技术的更为复杂的解决方案，可实时指示最佳的疏散路线，远离火灾、烟雾或射击。这个疏散指导系统已经应用到韩国的公共办公室、公司和工厂中，包括韩国铁道设施公团、韩国海洋科学技术院、SK Hynix、乐天购物和GS工程建设公司。这个系统在美国处于测试阶段，而美国时常发生枪击事件。





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韩国“CORNERS”公司于去年成立了美国分公司。鉴于在今年的消费电子展上客户对这个解决方案的热情响应，几乎可以肯定的是，只要系统的技术性能得到验证，这个系统就会进入美国的公共机构。而美国并非韩国“CORNERS”公司进入的唯一市场。美洲开发银行建议韩国“CORNERS”公司将业务扩展到中美洲和南美洲，要想打开巴西、墨西哥和哥伦比亚等容易发生枪击事故的国家的市场，公司需要做好准备。事实上，韩国“CORNERS”公司正在成长为领先的智能解决方案提供商，可确保人员安全。





韩国“CORNERS”公司通过其技术有效地预防灾难并迅速将人们从灾难中疏散。通过这种方式，公司为确保社会安全和更好地改善全世界的安全形势作出了巨大的贡献。