2020韩国产业结构调整

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2月17日，韩国4个经济部门共同制定了计划，并将创新产业发展作为今年促进经济发展的重中之重。今天，我们邀请到了韩国建国大学经济学崔倍根（音译：최배근）教授，与他共同聊一聊韩国政府重点经济政策。





以收入为导向的增长是文在寅政府标志性的经济政策。公平的经济政策和创新的经济增长是实现这个目标的两个重要手段。到目前为止，政府主要通过支持低收入群体来实现公平经济，但是现在，政府已经意识到如果没有创新型增长，将很难推行其经济政策。以另一种方式来解释，公平的经济环境就好像是左脚，创新型经济增长就好像是右脚。为了推进以收入为导向的经济增长政策，左右两只脚应该轮流移动向前。在公平的经济环境下，政策可能会向前迈出一步，但很难仅依靠其再前进。紧随其后的是创新增长，政府现在将其作为优先的工作来抓。





文在寅政府的三项主要经济政策是以收入为导向的增长、创新型增长和公平经济。迄今为止，政府已经提高了低收入群体的收入，他们从经济增长中受益相对较少，文在寅政府希望通过相关政策提高公平性。在出口下降、投资减少和消费疲软的情况下，低增长趋势可能进一步扩大，韩国政府现在已将重点转移到创新增长上，以实现经济复苏。为此，将以积极进取的方式进行投资。





韩国经济严重依赖制造业，但是制造业不能再增加产量，只能不断裁员。实际上，制造业已经长期陷入危机。韩国需要其他可以替代制造业的创新型行业。作为替代方案，韩国政府提议发展所谓的DNA产业，涉及数据、网络和人工智能AI三个新产业，还包括系统半导体和生物健康。而对于支撑韩国经济发展的半导体产业，韩国的存储芯片在业内享有盛誉。但是现在，韩国必须为后半导体时代做准备。韩国政府的计划之一是培育系统半导体领域，它并不是基于内存芯片的半导体领域。





韩国企划财政部以“另一个经济起飞和新未来”为口号提出了“四加一”战略。首先，政府试图将创新引入现有行业和市场。其次，将探索新的产业和市场。第三，将确保创新技术并推进研发。第四，政府提出将培养新的人才，培育创新金融产业。韩国政府将不断改进系统和基础设施，以有效实施这四个举措。更具体地说，政府将在主要行业中引入智能技术，振兴数据经济，增加税收优惠，以促进对5G网络的投资，并将其研发投资提高至220亿美元。所有这些计划旨在确保世界一流的技术并推动未来的增长引擎。在美国，具有第四次工业革命技术实力的IT公司已经在引领经济的发展。





美国经济以著名的技术公司FAANG为代表，FAANG是指脸书（Facebook）、苹果、亚马逊、奈飞（Netflix）和谷歌（Google）。这些公司在上世纪90年代后期开始陆续出现，上世纪美国经济由制造业主导，但标志性的美国制造商通用电气公司于2018年从道琼斯工业平均指数中去除，这表明工业格局发生了根本变化，它的地位已经被建立了新的数字生态系统的平台公司所取代。业内观察家认为，韩国应该效仿这一经济模式。





近年来，美国经济一直表现良好。以FAANG为代表的创新型公司创造了新的增长引擎，以帮助纽约股市持续升至历史新高。IT公司发展迅速，以至于成立不到十年就成为了上市公司。由于科技公司的出色表现，2019年第一季度美国国内生产总值年增长率为3.2％。然而，韩国仍然依赖其制造业。不幸的是，制造业不断失去竞争力。全球金融危机以来的过去十年中，除半导体外，韩国制成品的海外市场份额一直处于类似水平，韩国迫切需要新的增长引擎。为了更有效地促进创新增长，政府将大力取消可能阻碍新兴产业发展的法规。





新技术将带来新产品和新产业，从而形成新的市场，但是它们可能与现有产品发生冲突。汽车出现时，它们与马车相冲突。毕竟，放宽相关法规是对的，这是阻碍汽车发展的绊脚石。同样，现在也需要彻底放松管制，以推动新技术扎根并蓬勃发展，以便它们能带来新的行业和新的工作机会。





放松或取消法规对于培育新兴产业至关重要。在进入市场的过程中，创新产业将不可避免地与现有产业发生冲突。如果在此过程中未能正确解决冲突，则将需要更多时间来扩展由技术创新创造的新市场。此外，创新公司可能无法进入全球市场。作为放松管制工作的一部分，政府提出了“步步为营的模式”，在这种模式下，相关人员或行业各自退后一步以达成妥协。为了推动创新增长，政府将扩大相关基础设施，并充分利用其预算、税收、财政和人力资源。现在，接下来的任务就是将计划付诸实施。





韩国政府精确地设定了政策方向，但是通过创新来刺激增长并创建与以前的制造业完全不同的新经济生态系统将是具有挑战性的。举个例子，在气候、土壤、温度、动植物方面，亚马逊河的生态系统与沙漠的生态系统完全不同。同样，政府追求的平台经济生态系统与制造业完全不同。创建一个新的生态系统绝非易事，就像创建一个全新的世界一样。有关政策应在对新生态系统有充分了解的基础上系统地执行。如果准备不足，最终可能就只是口号。关键在于政府如何清楚地了解情况以及如何系统地执行该计划。





创新增长需要经过长时间的积累才能取得成果。既然韩国政府已将创新增长作为本年度的主要经济政策方向，那么未来系统地执行计划就变得尤为重要。