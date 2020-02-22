洪楠基：将迅速提供2万亿韩元预备费并编排追加预算

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为抗击新冠肺炎疫情编排的追加预算规模约在10万亿韩元左右，最多或会增至15万亿韩元。追加预算的规模将在政府各相关部门提出工作计划和进行综合审议后予以公布。





10万亿韩元的追加预算可称得上是“超级追加预算”，对国家财政来说是重大负担，在时间上，目前尚处于今年第一季度，编排和执行追加预算时期非常提前。另外，今年全年预算规模为512.5万亿韩元，本就是“超级预算”，进一步编排追加预算将难免为财政带来负担。不仅如此，因新冠肺炎疫情蔓延，经济活动消沉，今年税收也将减少。





然而，目前形势严峻，编排追加预算刻不容缓。新冠肺炎确诊病例暴增，经济活动萎缩，消费、投资和出口均有所减少，今年经济增长走低已很难避免。此外，进行防疫和隔离治疗等医疗活动也急需投入大量财政。情况紧急，政府准备在编排追加预算前首先投入2万亿韩元规模的预备费。





迄今，韩国仅有3次在第一季度编排追加预算，分别是1998年和1999年韩国发生外汇危机时，以及2009年全球爆发金融危机时。因传染病而编排追加预算的只有2015年中东呼吸综合征和2003年非典（SARS）时期。此次也将比照过去出现传染病时期编排和执行追加预算。





文在寅总统24日在青瓦台召开的首席秘书会议上表示，为减少企业损失、提振消费和搞活经济，应积极研讨编排追加预算问题。政府将于28日发布抗击新冠肺炎疫情综合对策，届时很可能包括追加预算方案。专家认为，虽然追加预算将给国家财政造成负担，但目前形势严峻，编排追加预算势在必行。以本周末为起点，如果情况好转，追加预算规模预计将在10万亿韩元左右，若情况进一步恶化，追加预算规模还会增加。