全韩医护人员赶赴大邱支援

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韩国出现首例新冠肺炎确诊病例后仅过37天，累计确诊病例即突破1000例。中央防疫对策本部26日表示，以当天上午9时为准，韩国新冠肺炎确诊病例较前一天新增169例，总计1146例。在新增169例病例中，大邱134例、庆北19例。大邱确诊病例总计677例，庆北267例，大邱和庆北地区疫情急剧恶化。





除大邱和庆北地区外，釜山51例、首尔44例、京畿43例。包括仁川3例在内，首都地区总计90例。此外，新冠肺炎死亡病例增至12例，第11例死亡者是36岁的蒙古男性，这也是韩国首例外籍死亡病例。





大邱和庆北地区最近一周疫情急剧恶化是由于教会出现了集体感染。第31例确诊患者在人员密集的教会里做礼拜，众多信徒被感染，并将疫情传播到全国各地。另外，庆北清道大南医院也出现大量新增病例。有分析认为，集体感染的源头可能是教会，也可能是清道大南医院，全国大部分确诊患者均同教会和医院感染者有过接触。此外，也有部分患者感染路径不明，引发疫情或在社区内扩散的忧虑。





遏止大邱和庆北地区疫情扩散是当务之急，当地医疗工作已到极限，负压病房处于饱和状态，各种物资也出现短缺，尤其是医护人员在当地孤军奋战，急需相应援助。韩国全国医护人员已纷纷赶赴大邱全力支援，全韩各地也向大邱捐赠口罩和矿泉水等应急物品，大邱市民也积极发挥市民意识，尽量避免外出活动，全民都在努力抗击疫情。