《漫话国乐》 驱鬼仪式 / 祈愿 / 解煞





过去有一段时期，巫术一度被视为迷信，作为社会必须铲除的旧习受到迫害。可随着时间的推移，韩国人认识到巫术是珍贵又值得自豪的文化遗产，必须保存、传承下去，所以巫术被政府指定为了国家无形文化财，受到国家的保护。





巫术蕴含着古人有关世界、自然与人生的哲学。尤其是巫术中表演的音乐、演奏与舞蹈对于民间艺术等国乐形成了深远的影响。令人感到鼓舞的是，近年来年轻艺人积极地以巫术为题材创作多样的音乐，凭借独特又新颖的音乐在国际舞台备受关注。





今天首先给大家欣赏的是光七乐团表演的《驱鬼仪式》。驱鬼仪式指巫术中驱逐妖魔鬼怪的仪式。以前，巫术的目的在于拜神，给神接待美食，或通过歌舞来愉悦神。在家举行巫术时，把神视为尊贵的客人，为了迎接客人，最基本的礼仪是把屋里屋外打扫得干干净净。至于看不见的晦气，便请巫婆向神求助，这时候表演的就是驱鬼仪式。

{音乐1：《驱鬼仪式》/ 光七乐团 }





《驱鬼仪式》主要讲的是诸神从天地进到屋里，各自掌管烟囱、卫生间、房间和灶火等，在房子的各个角落与家人一起生活。巫术讲求即使是妖魔鬼怪也绝不亏待，不仅会安慰它们，还盛情款待后再送走。





光七乐团是2015年亮相的传统乐队，因为当年韩国刚好迎来光复70周年，于是便取名为光七。乐队以黄海道地区的巫乐与民谣为基础，重新诠释或创作新颖独特的音乐，不仅如此，他们还以耀眼的服装与热闹非凡的演出深得年轻人的喜爱。





接下来请大家关注的是传统乐队BARAJI（바라지）的音乐。BARAJI是纯粹的韩语，指细心照顾或帮忙的意思。在巫术中，BARAJI又指演奏乐器的人或他们演奏的即兴曲调。BARAJI乐队以珍岛洗身巫术为基础，经常表演京畿都堂巫术、东海岸别神巫术、佛教音乐《和请》等多样的宗教音乐。引人注目的是，队员大多是世袭巫家庭出身，负责牙筝的赵诚宰（音）就是最近在韩国人气火爆的Trot歌手宋佳人（音）的哥哥，他的母亲就是世袭巫。





接下来欣赏的《祈愿》将珍岛洗身巫术中的“帝释巫术”重新进行诠释。珍岛洗身巫术是韩国最具代表性的巫术之一，流传于全罗道珍岛地区，主要是为死者举行的巫术，祈求诸神洗清死者的怨恨，让死者无忧无虑地离开人世，往生极乐世界。在现实中，留下来的家属得好好活着才能追悼死者，所以为了给家属祈福，还为掌管人的寿命、后代子孙与命运的帝释神举行巫术。

“有请，

有请，

帝释神下凡时，

命袋挂在脖子上，

子孙袋抱在怀里，

轻飘飘、慢悠悠地下凡人间。”

{音乐2：《祈愿》 / BARAJI乐队}





京畿地区的巫乐“解煞”，顾名思义，将邪气解开的意思。“厄”或“煞”泛指给人带来不幸、灾难、痛苦与疾病的坏运气。更具体一点的话，如果厄是时间的观念，随着时间的流逝发生的，煞则是空间的观念，指含在空间中的邪气，解煞就是将特定空间的邪气解开。





在京畿地区，解煞又指新房完工或村子里有喜庆之事举行巫术时使用的长短之一，由15拍组成。今天给大家欣赏的《解煞》是以四物游戏表演扬名海外的金德洙名人编排的，收录在专辑《请拜》里。这张专辑除了《解煞》以外，还收录《大人》、《洗身》、《别神》等其他地区的巫乐。





2020年2月也已接近尾声了，在此希望今天的音乐能帮助大家驱逐不好的事物，让大家都能迎来万象更新、生机勃勃的春天。

{音乐3：《解煞》/金德洙等人}