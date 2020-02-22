韩央行维持基准利率1.25%不变 对疫情影响持观望态度

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虽然新冠肺炎疫情不可避免地冲击经济，但韩国金融货币委员会认为仍有必要进行观察，因而决定冻结基准利率。首先，为应对今后的冲击，需要保存货币政策余力。另外，有忧虑认为，降息可能使通过高强度措施刚刚得到控制的房价再度上升，这也对央行的决定造成了影响。但随着疫情严重冲击经济，市场有分析指出，央行或只能将降息时间推迟至4月。





本月14日央行行长李柱烈表示，综合考虑降息的效果和副作用，有必要进行谨慎判断，目前尚无法预测疫情对经济的影响以及持续的时间。他还表示，目前预测影响为时尚早，有必要通过指标进行确认。市场据此认为2月维持利率不变。但进入2月下旬，韩国国内确诊病例大幅增多，状况发生改变，市场对降息的预期增加。不过金融货币委员会没有改变谨慎立场，只是扩大了对企业的金融支援，将金融中介支援贷款限度从25万亿韩元上调至30万亿韩元。金融中介支援贷款由央行向金融机构提供低息资金，引导贷款能够流向中小企业等信用相对不足的部门。央行的金融中介支援贷款扩大5万亿韩元，可使银行贷款增长10万亿韩元，通过这一方式，可对因疫情陷入资金难的行业提供支援。央行表示，增额中的4万亿韩元将集中支援地方，尤其是大邱和庆北地区。





央行还将今年的经济增速预期从2.3%下调至2.1%。不过根据今后疫情情况极有可能再度调整。市场已有预测认为经济增速将不足2%。若疫情长期化，增长还有可能停止。韩国经济已经受到了疫情的巨大冲击。中国工厂停转导致零部件供给、中间材料出口出现差池，中小企业资金周转陷入困难，大企业生产也出现问题。随着疫情在韩国国内大范围扩散，经济活动也迅速减少。制造、零售、旅游、运输、住宿、餐饮等几乎所有产业都遭受了重创。对此，政府正尽全力遏制疫情扩散，将经济损失降至最低。国务总理丁世均常驻大邱，亲自指挥防疫工作。为将经济损失降至最低，政府还在推进安排追加预算。按目前的情况，4月降息在所难免。预测认为，下调幅度可能为0.25个百分点。若体感程度严重，应下调0.5个百分点。