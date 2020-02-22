新冠肺炎疫情或将逆转美北关系和南北韩关系

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北韩为应对新冠肺炎疫情而关闭与中国接壤的边境，但是在遭受国际社会高强度制裁的情况下关闭边境，将使北韩经济遭受更严重的打击。





据外媒报道，与中国断绝交流后，北韩的生活用品价格呈急剧上涨的 趋势，因为北韩居民在市场上购买的三大生活必需品——面粉、白糖和食用油全都是从中国来的。如果继续这样下去，北韩经济有可能陷入瘫痪状态。





北韩的医疗体系极为脆弱，许多婴幼儿和孕妇处于营养不良状态，最近为防止新冠肺炎疫情流入境内全面关闭国境而面临更大困境。此前，北韩居民与中国进行小规模走私和手工艺品交易，但是北韩关闭国境后，经济逐渐陷入瘫痪状态，如果新冠肺炎疫情在短期内无法得到平息，其后果将不堪设想。





在去年年底举行的劳动党中央委员会全体会议上，北韩宣布将通过自力更生展开正面突破战，但是却出现新冠肺炎疫情这意想不到的情况。目前，自力更生和摆脱制裁是摆在北韩面前的两个重大课题。北韩为通过自力更生展开正面突破战，必须在最大程度上动员劳动力，但是为应对新冠肺炎疫情，必须对民众进行管制。也就是说，在目前的情况下，北韩难以动员民众展开正面突破战，且美国不急于同北韩重启对话而难以摆脱或缓和国际社会对北韩采取的强力制裁。由此看来，北韩难以无限期地关闭与中国接壤的边境和继续对韩国政府的提议持不理不睬的态度。





今年，金正恩委员长必须让北韩居民享受自力更生的成果，但是看似并不容易。因为北韩关闭与中国接壤的边境而使经济更加恶化，且美国和联合国等国际社会仍未松绑对北韩制裁。在此情况下，北韩能选择的只有南北韩交流合作。目前，韩国政府试图通过韩国公民赴北韩个人游方式缓解北韩经济困难。重启开城工业园区和赴北韩团体游虽然存在困难，但是韩国公民赴北韩金刚山、平壤、开城等地个人游与联合国对北韩制裁不相抵触。因此，新冠肺炎疫情有可能成为北韩接受韩国提议的契机，且韩国政府在密切关注北韩何时就此问题正式表态。有关于此，北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》2月16日主张，个人游不是和美国讨论、解决的问题而吸引国际社会的目光。这是韩国政府提议赴北韩个人游后，北韩方面首次作出的反应。其内容像似批判韩国政府就此问题与美国进行讨论，但也意味着北韩关心这一问题。这是北韩的典型作风，即通过批判维护尊严后争取最大利益。在新冠肺炎疫情爆发以前，中国公民赴北韩金刚山、平壤等地个人游，在相当程度上缓解了北韩的经济困难。但是北韩因新冠肺炎疫情爆发而关闭与中国接壤的边境，自我截断了一条财路。因此，北韩有可能将希望寄托在韩国公民赴北韩个人游上。如果南北韩今后就此问题展开协商，北韩肯定会提出许多要求。至于何时能面对面地展开协商，可能还需要一段时间。





在此情况下，美国国务院表示有意向北韩提供援助而引起国际社会极大关心。当地时间2月13日，美国国务院对北韩脆弱的医疗体系表示忧虑，并为迅速取得国际保健机构向北韩提供相关援助的认可作出努力。美国国务院在国际红十字会提议豁免对北韩制裁后立即发表该声明，并于18日敦促北韩重返无核化谈判桌。去年，北韩表示要送给美国圣诞节礼物而令人担忧，但是北韩迄今未采取任何行动。如果北韩最终决定放弃同美国的无核化协商，有可能重启核导开发，实施威力更强大的核试验与洲际弹道导弹试射。这将对特朗普总统竞选连任造成相当的负面影响。因此，美国政府有必要向北韩发出柔和信息，并敦促北韩重启无核化协商。问题是美国和北韩不知何时能找到重启对话的突破口。如果新冠肺炎疫情在北韩的插秧期，也就是3、4月间无法得到控制，北韩有可能为平息内部不满情绪而发起武力挑衅。因此，特朗普政府必须想方设法遏制北韩发起挑衅。





北韩的耐心可以说达到了极限。这不是说金正恩委员长的耐心达到极限，而是北韩政权能够承担的经济压力达到了极限。北韩经济早已陷入困境，但是通过美北无核化协商未能取得实质性成果，且协商陷入停滞状态，最近因新冠肺炎疫情爆发而关闭与中国接壤的边境，经济濒临崩溃状态。在此情况下，北韩有可能通过武力挑衅提高特朗普政府对北韩的关心程度。但是北韩深知其结果将不堪设想，因此北韩像似为通过美北无核化协商寻找克服经济困难的突破口而制定相关战略。





目前，韩国政府因新冠肺炎疫情向全国范围扩散而感困扰。文在寅总统为推进重启美北无核化协商和南北韩对话作出不懈努力，但因北韩关闭国境而丧失了动力。此外，韩国政府为促成中国国家主席习近平今年3月或4月访问韩国而努力，但是习近平主席目前将重点放在新冠肺炎疫情防控工作上，可能推迟访韩时间。因此，文在寅总统希望通过韩中首脑会谈促成美北首脑的构想有可能在近期内难以实现。由于美国已进入大选局面，特朗普政府与北韩重启对话的可能性并不很大，且国际社会仍对北韩采取严厉制裁措施。因此，韩国政府也难以向北韩提供援助。但是俗话说“危机就是机会”，韩国政府必须积极制定协助北韩克服经济困难的有效方案。目前，韩国同中国一道属于新冠肺炎疫情高危国家。因此，韩国政府和全国人民在竭尽全力展开疫情防控工作。北韩为防止新冠肺炎病毒流入境内而关闭与中国接壤的边境，北韩和中国间的贸易处于停滞状态，这使北韩的经济状况更加恶化。因此，北韩最近对韩国政府的提议作出了反应。如果新冠肺炎疫情得到控制或平息后，北韩有意同韩国举行对话，有可能成为改善南北韩、重启南北韩交流合作的一大转折点。因此，韩国政府必须为此做好积极准备。





总之，我们期待新冠肺炎疫情能够尽快得到平息，并在疫情平息后重启南北韩对话与交流合作，为韩半岛持久和平与繁荣作出共同努力。