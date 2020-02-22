北韩的毕业典礼和新生开学典礼

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由于韩国国内新冠肺炎确诊患者急剧增加并出现死亡病例，各级学校的毕业典礼和新生开学典礼都被取消或推迟。2月中旬举行的毕业典礼大部分被取消或各毕业班分别在教室里举行，2月23日韩国教育部决定将全国所有幼儿园、小学、初中、高中、特殊学校，乃至非正规课程私立学校的开学日期从3月2日推迟一周至3月9日，3月初举行的新生开学典礼尚未确定推迟至何时举行，大学毕业生以仅穿学士服、戴学士帽拍照替代了毕业典礼。那么，北韩是否也在这一时期举行毕业典礼和新生开学典礼呢？





北韩在3月举行毕业典礼，8月也举行毕业典礼。由于新学年从4月1日开始，在这以前要举行毕业典礼。过去，北韩的新学年从9月1日开始，但是从1994年开始改为4月1日。其原因在于很多国家的新学年从这一时期开始。因此，北韩为迎合国际趋势而改到4月1日。此外，由于北韩国务委员会委员长金正恩的父亲、已故北韩国防委员会委员长金正日的生日为2月16日，其祖父、已故北韩国家主席金日成的生日为4月15日，因此北韩各级学校在放假之前和开学之后举行盛大的庆祝活动，积极营造“国庆”节日气氛。





北韩的毕业典礼不像韩国那么热闹。由于同班同学大都升入临近的高一级学校，没什么特别的变化。但是相当于韩国高中的北韩“高等中学校”毕业典礼的气氛和韩国相差不多。因为“高等中学校”毕业后，有些同学要当兵入伍，有些同学要进入职场等各奔东西，不知何时能再相见。因此，对“高等中学校”毕业生来说，毕业典礼是完成11年义务教育并与同学们相互道别的深具意义的时刻。举行毕业典礼时，毕业生们聚集在学校大礼堂或运动场上倾听校长或老师的贺词后，毕业生代表站出来致感谢词，在校生代表则向毕业生致欢送词。此外，各毕业班代表上台领取成绩单和毕业证书等，跟韩国高中的毕业典礼没什么两样。但是北韩不制作收录全体毕业生合影等的同学录。





近几年来，北韩毕业典礼的气氛变得跟韩国相差不多。2010年以前只是拍拍手而已，但是现在还送花束等相互祝贺，这表示北韩居民的生活条件比过去好了很多。其实，北韩在毕业典礼的时候也拍照片。过去，北韩当局派摄像师到学校去为毕业生及其父母拍照，但是只把冲洗出来的照片分给毕业生，不另外制作同学录。这真令人感到惋惜。除了没有同学录以外，北韩也没有毕业歌。因此，毕业生们大都唱自己喜欢的歌。有人唱上世纪50年代的流行歌曲，有人为表现对党国的忠诚而选唱《金日成将军之歌》等歌曲。





那么，新生开学典礼的气氛如何呢？北韩非常重视小学新生开学典礼。每年4月1日举行新生开学典礼，除学生家长外，高层官员也特来参加。因此，小学新生开学典礼犹如庆典般办得隆重而又热闹。小学新生开学典礼的时候，北韩向新生灌输共产主义思想和主体理念，因为这样能让他们从小开始牢记在心，持久效忠党国。因此，中央机关和各市、郡机关都派高层官员参加小学新生开学典礼，并让新生盟誓效忠党国。总之，北韩政权认为，向正式迈出其人生第一步的小学一年级学生灌输这些思想是非常重要的事情。





此外，北韩的学生在新学期上第一节课以前，必须向校内的金日成铜像献花致敬，或在室内面对着金日成肖像油画进行“忠诚盟誓”。不仅是学生，上班族也要向临近的金日成“太阳像”献花致敬。如果校内没有金日成铜像，学生们要到挂在室内的金日成肖像油画前进行5分钟的“忠诚盟誓”。内容是说，他将努力学习，成为优秀的学生，长大后将作为支撑国家的栋梁为党国尽忠效劳。如此这般，北韩的学生从入学到毕业都要进行这样的“忠诚盟誓”。





特别值得一提的是，北韩的班主任会将新生带到毕业。韩国学校每学年更换班主任，但是北韩的小学、初中、高中，一年级的班主任将学生一直带到毕业，有些大学也是如此。





此外，北韩的学生都穿同样的校服。小学、初中、高中、大学等各级学校的校服有所区别，但是各级学校的学生都穿同样的校服。因此，远处看来不知是哪个学校的学生。北韩学生的校服本由国家无偿提供，但是现在并非无偿提供，而是以低廉的价格供应。北韩各级学校的校服都一样。也就是说，小学生都穿同样的校服，初中生、高中生、大学生也是一样。因此，转学到其他地方也不必再买校服。北韩强调“集体主义”，认为“个别化”有可能造成分裂。如果各学校相互比较谁的校服更好看，有可能产生不必要的麻烦。因此，北韩非常重视“同一性”，连校服都加以统一，并免费提供给学生。但是北韩经济陷入困境后，开始在市场上以低廉价格进行销售。





每年春天新生入学的时候，学生们都穿着新校服、背着新书包到学校去见新老师和新同学，但是最近因新冠肺炎疫情蔓延而忧心忡忡。北韩虽然表示尚未出现确诊病例，但是在加大防疫防控力度。因此，北韩也有可能取消或推迟新生开学典礼。