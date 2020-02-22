美北河内会谈破裂一年

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美国总统特朗普同北韩国务委员长金正恩在河内举行的第二次美北首脑会谈破裂至今已满一年。2018年平昌冬奥会为美北对话创造了契机，随着第一次美北首脑会谈成功举行，两国间的破冰氛围也随之成熟。然而，这种氛围目前已然消失，南北关系也再度陷入僵局。





去年的河内会谈是美北两国领导人继2018年6月在新加坡举行首次会谈后再度会晤，外界期待双方就无核化及相应措施的具体内容达成协议。然而，会谈却以两位领导人离开会场收场，未能取得任何成果。从某些方面来看，这次会谈可以说是可预见的失败。美方希望达成包括无核化最终阶段在内的重大成果，而北韩则主张先解除制裁。在首脑会谈前，工作级别会谈和高级别会谈未能取得折中方案。最终，特朗普提出关闭包括宁边核设施在内的其他核设施，而金正恩则只愿以关闭宁边核设施来换取解除制裁，导致谈判破裂。有分析批评，这体现了只依靠首脑谈判的从上至下方式的局限性。





此后，北韩单方面将2019年底指定为最终限期，施压美国拿出新方案。双方虽然曾推进工作磋商和高级别谈判，但未能展开实质性对话。去年6月，韩国、北韩和美国三国首脑曾在板门店戏剧性会晤，不过这次会晤并无实质意义。10月，美北在斯德哥尔摩进行了一次工作磋商，也未能取得成果。此后，北韩发射短程弹道导弹并进行被认为是洲际弹道导弹发动机试验的重大试验，加大对美施压力度。但特朗普专注于弹劾、大选、伊朗危机等事件，北韩问题不再是优先考虑事项。同时，北韩明显冷待韩国，南北关系陷入僵局，文在寅也无法发挥斡旋作用。





最终，美北关系在河内会谈破裂后的一年里再度回到原本的对峙状态，短期内美北关系或将很难走出这种局面。2020年伊始，新冠肺炎疫情突然袭来，美国也正式进入大选模式，各方都没有余力关注北韩问题。不过也有观察认为，下半年这种局面有可能发生改变。新冠肺炎疫情平息后，东京奥运会有可能成为类似平昌冬奥会的契机。韩国政府也在积极推动北韩个人游、南北铁路和公路连接等合作项目，摸索突破口。比较乐观的是，北韩虽然预告将在新年进行大型挑衅，但截至目前尚无动静，美国也依然保留了对话的可能性。北韩虽已宣布正面突破制裁，为事态长期化做好准备，但并未进行被美国视为红线的洲际弹道导弹发射，对韩国提出的南北合作项目也没有明确表示反对。预测认为，在美国大选局面明朗后，北韩问题才有望取得进展。