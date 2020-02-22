韩央行维持基准利率1.25%不变

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韩国央行金融货币委员会27日召开货币政策决定会议，将基准利率维持在1.25%不变。尽管新冠肺炎疫情扩散导致经济遭遇困难、降息必要性突显，但央行仍旧坚持在观望后再决定货币政策的慎重立场。





此前，央行行长李柱烈曾表示应慎重对待降息，市场据此预计基准利率维持不变。本月14日，李柱烈在接受记者采访时表示，降息的效果存疑，还存在副作用，因此需要进行综合考虑后谨慎作出判断。他还指出，目前判断疫情对韩国经济的影响为时尚早，应先对指标进行确认。这一发言被市场视作维持利率不变的预告，相关预期也在市场中占据主流。不过进入2月下旬，韩国新冠肺炎疫情确诊患者骤增，状况发生改变，因此降息预期大幅增加，但金融货币委员会仍然坚持谨慎立场。





分析认为，降息能否带来缓和经济下行压力的效果、因高强度政策刚刚得到平息的房价有可能再度上涨等担忧影响了央行的决定。还有分析指出，央行是为应对今后更大的危机保留了货币政策手段。另外，金融货币委员会决定扩大对因疫情蒙受损失的企业的金融支援，将金融中介支援贷款的限度从25万亿韩元上调至30万亿韩元，这将带来银行贷款扩大10万亿韩元的效果。金融中介支援贷款是指央行以低息向金融机构提供资金，引导金融机构扩大对中小企业等信用不足部门的贷款。5万亿韩元的增额将用于支援旅游、餐饮、流通等服务业中小企业和因中国进口零部件断供或对华出口受阻而遭遇困难的制造业中小企业。其中4万亿韩元将集中支援大邱和庆北地区。





分析认为，这次维持利率不变只不过是将降息时间推迟到4月。在已有过一轮降息的情况下，再次降息无法取得显著效果，0.25个百分点的降幅也很难令经济主体切身感受到变化，因此先保留货币政策手段，待经济真正困难时以更大幅度降息或可产生实际效果。





韩国经济此前因中国疫情扩散已遭受冲击，韩国国内疫情蔓延进一步加剧了这种冲击。央行当天将今年经济增速预期值从2.3%下调至2.1%，不过民间机构分析认为，今年经济增速有可能不到2%，最糟糕的情况下可能停止增长。还有意见担忧央行是否已错过降息最佳时期，称目前疫情已对消费、投资、出口等韩国经济整体造成打击，部分指标也已陆续体现，不适合继续保持谨慎立场。