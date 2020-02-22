企业心理指数大跌 韩政府拟安排追加预算

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新冠肺炎疫情对韩国经济造成的影响逐渐扩大，企业心理指数出现有史以来最大跌幅，内需景气在短时间内跌至冰点。韩国政府加快制订追加预算。追加预算将用于应对疫情、降低经济损失等，预计规模约为10万亿韩元，最高可达15万亿韩元。





内需萎缩的情况非常容易确认。新冠肺炎确诊病例开始骤增后，电影院等设施和高速公路、地铁的使用者明显减少。尽管大众交通使用人数减少，但首尔市内的道路行驶速度增快，这意味着人们并非使用私家车代替大众交通，而是大幅减少了出行。企划财政部为了解新冠肺炎对经济的影响，本月初选定了30余个指标并展开每日监测，这些指标包括高速公路通行量、铁路乘客数、影院及主题公园等公众设施客流量、百货商场及超市的国内银行卡消费额等。





企业的经济体感也已经跌至冰点。韩国银行26日发布的2月企业景气实查指数显示，整体产业指数仅为65，较前一个月下跌10点。这是2003年1月统计实施以来的最大跌幅。2015年6月中东呼吸综合征疫情、2012年7月欧洲债务危机、2008年11月全球金融危机当时也均只下跌9点。另外，该指数也是2016年2月全球经济低迷导致出口持续下滑后的最低值。企业景气实查指数是显示企业体感经济状况的指标，超过100意味着乐观看待经济的企业更多，100以下则意味着悲观看待经济的企业更多。指数跌幅大代表悲观看待经济的企业大幅增多。该指数跌幅尤其大的行业包括对华出口较多的电子、影像及通信设备业，另外还有因无法获得中国产零部件而导致部分生产线停工的汽车业，以及与汽车业关联密切的金属加工业。内需方面，零售批发业、运输仓库业等行业体感指数也出现了大幅下跌。另外，整体产业情况展望指数也跌至69，下跌7点。大部分企业担忧3月经济情况将进一步恶化。由企业景气实查指数和消费者动向指数合计得出的经济心理指数为87.2，下滑8.5点，是2009年3月金融危机来袭后的最低值。





韩国政府正推进安排大规模追加预算。政府内部一致认为，尽管财政负担存在隐忧，但为克服新冠肺炎疫情，将经济损失降至最低，安排追加预算在所难免。关于追加预算的规模存在各种不同意见，若在目前状态下疫情能够趋稳，规模预计为10万亿韩元，若疫情长期化，则需要15万亿韩元。2015年中东呼吸综合征疫情期间，政府追加预算规模为11.6万亿韩元，再加上基金变更、政府捐助、公共和民间投资等，总计为财政输血22万亿韩元。