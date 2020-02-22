青瓦台：禁止中国人入境不具防疫实效性

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在韩国不断有呼声继续要求政府全面禁止中国人入境的情况下，青瓦台正式表态立场称，禁止中国人入境不具防疫实效性，并提出了5点根据。





第一，“特别入境程序”已发挥作用。政府表示，目前已对来自中国的入境者实施体温检测并确认联络方式，且中国入境人员须义务性下载自我诊断应用软件，彻底接受监管；第二，政府正在对已经入境的人员进行有效管理。青瓦台指出，在加强防疫工作的2月4日后，包括中国留学生在内的中国入境人员并未出现确诊病例；第三，若禁止中国人入境韩国，前往中国的韩国公民也将受到不利影响。目前，自中国入境者日均已跌破2000人，而前往中国的韩国公民人数更多。若禁止中国人入境，中方也将采取同样措施，届时韩国人受到的影响将会更大；第四，中国确诊病例已大幅减少；第五，政府正严格依照世界卫生组织的应对指南采取措施。





对于青瓦台提出的上述根据，有意见进行了反驳。首先，反对声音认为自我诊断方式的实效性较低。有观点指出，四分之一的中国入境人员并未下载自我诊断应用软件，且无法排除填写虚假信息的可能。另外，已入境人员未出现感染病例并不意味着不存在风险，即便没有症状，新冠病毒感染者的传染性也很强，不能排除传染可能。此外，中国多数地方政府已加强针对韩国人的入境限制措施，世界各国也纷纷限制韩国人入境，韩国人已遭受不公待遇。也有观点认为中国实际情况不明，世界卫生组织的应对指南也仅为建议，政府应根据国内实际情况拟定对策。