导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：张星(CK公司代表)









南：你好。请你先自我介绍一下吧？

张：大家好，我是运营着CK公司的张星，我们公司的主要业务就是为韩中两国的企事业单位牵线架桥，促进双方的交流合作。这段期间我们主要在推进一个新项目，就是中韩两国的养老合作。

南：韩中两国都面临着高龄化和低生育问题，再过2、30年，养老将成为一个十分严峻的问题，能介绍一下韩中两国目前高龄化的情况吗？

张：是的，韩国从上世纪7、80年代就开始逐渐在向少子化方向发展了，尤其是到了21世纪，随着结婚年龄越来越高，如今在韩国男女初婚年龄平均35岁左右，人口出生率已经是国际最低水平。中国从上世纪80年代就开始实行独生子女制度，现在的3、40岁的一代人再过2、30年将面临着一对夫妻要照顾双方老人的现实，可以说情况更加严峻。因此中国政府和民间也十分重视养老问题。

南：和中国相比，韩国的高龄化时代到来得要早一点，因此社会对养老呵护起步也早一点，请你介绍一下韩国在这方面的情况吧？

张：韩国早在上世纪90年代开始就开始关注养老问题了，一开始也是以那些设施养老为主，比如建设老年公寓、康复中心等等。但是后来发现这些地方会给老年人带来恐怖感，很多老年人不喜欢去这种设施养老，觉得一旦去了养老公寓，就等于没有希望了。后来韩国政府就开始在居家养老方面下功夫，让那些即便是患有疾病的老人，也能在家里健康地养老。政府和区域采取一定的方式去帮助他们，比如一天去拜访几次，帮助他们进行康复治疗等等。因此目前居家养老是韩国政府主要推进的养老方式。









南：参观了韩国的养老设施，中国有关人士们的反应如何呢？韩中对养老有哪些不同的地方呢？

张：其实从文化理念上来说，尊老爱幼是韩中两国共同的理念，但是因为国家的制度和福利机制不一样，因此体现在养老方面的方式方法上也有着不小的差距。这一次中国河南省的相关人士来韩国就是为了参观和学习韩国的一些先进之处。中国地缘广大，各省市的经济发展水平差距很大，比如说沿海城市和内陆城市就有很大的差距，当然福利情况也会不同，各地区的养老情况的差距也很大，如何运营养老机制需要根据该地区的情况而定。

南：能介绍一下在养老呵护方面，韩中两国有哪些合作的空间吗？

张：韩中两国在养老方面的合作空间很大，中国人口多，地缘广大，对养老服务的需求庞大。而韩国因为起步早、经验多，有很多值得借鉴的经验，双方进行交流合作一定会产生很好的效果。而且今后韩中老年人之间的交流也会扩大。

南：2020年你们在这方面有什么目标和计划吗？

张：目前我们正在帮助韩中两国的养老机构，致力于利用韩国先进的养老模式，在中国跟有关单位合作推动养老服务，希望新的一年里事情能有所进展，让每一位老人都能有一个幸福的归宿。（图片来自嘉宾）