防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL:7》人气席卷全球

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令全球韩流迷备受期待的防弹少年团全新专辑《MAP OF THE SOUL：7》自21日发售以来，再度在全球掀起BTS狂潮。

日本当地时间25日公布的全新ORICON榜单显示，防弹少年团第四张正规专辑《MAP OF THE SOUL：7》以22万7204张的专辑销量，成为24日次ORICON专辑日销售冠军。

由此，防弹少年团新专辑继在国内统领音源榜单后，在美国、英国、中国、日本等全球范围内的主要音乐榜单中均成为领跑者。

《MAP OF THE SOUL：7》发行当天，专辑19首收录歌曲均在发行后的一小时后进入国内最大音源网站Melon实时榜单前30位，TOP10更几乎被新专辑歌曲所占领，显示出防弹少年团加强大的人气。

同时，新专辑发行6小时后，数字版专辑还在中国网易云音乐中售出33万张，并在全球91个国家的iTunes榜单中成为销量冠军，发行当天便创造了265万张以上的惊人销量。

《MAP OF THE SOUL：7》亦为7位成员为一体的防弹少年团回顾出道7周年的专辑。新专辑定义了多个“自我”，有乐于向世界展现自己的自我，也有一直隐藏自己、选择逃避的自我，而防弹少年团则希望通过专辑，讲述包含所有个性的“完整的自我”的故事。

新专辑主打歌《ON》是一首充满防弹少年团力量与活力的嘻哈风格的歌曲，内容展现了出道7年的防弹少年团作为音乐人的使命感及决心。

美国当地时间25日，作为回归活动之一，防弹少年团作为嘉宾参与了CBS人气脱口秀《The Late Late Show with James Corden》的录制。